América Multimedia y FPF firman convenio para transmitir los partidos de la selección peruana. (Foto: GEC)
América Multimedia y FPF firman convenio para transmitir los partidos de la selección peruana. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

América Multimedia y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) suscribieron un convenio estratégico que permitirá transmitir a través de sus plataformas los partidos de la selección peruana durante las próximas eliminatorias rumbo al Mundial 2030. El acuerdo también contempla la difusión de otros contenidos vinculados al fútbol nacional y fue presentado en las instalaciones de América Multimedia con la presencia de Agustín Lozano, presidente de la FPF, y Fernando Muñiz, CEO de la compañía.

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