América Multimedia y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) suscribieron un convenio estratégico que permitirá transmitir a través de sus plataformas los partidos de la selección peruana durante las próximas eliminatorias rumbo al Mundial 2030. El acuerdo también contempla la difusión de otros contenidos vinculados al fútbol nacional y fue presentado en las instalaciones de América Multimedia con la presencia de Agustín Lozano, presidente de la FPF, y Fernando Muñiz, CEO de la compañía.

La alianza no estará enfocada únicamente en la selección absoluta masculina. Según explicó Lozano, el convenio también permitirá acompañar a las selecciones juveniles y femeninas, además de impulsar la difusión de distintas competencias nacionales. “América Multimedia tiene la voluntad, tiene el interés de acompañar a las selecciones nacionales”, sostuvo el titular de la FPF, quien destacó el compromiso mostrado por la empresa con el desarrollo del fútbol peruano.

Por su parte, Fernando Muñiz resaltó que el acuerdo permitirá a los aficionados seguir el camino de la Bicolor rumbo a la próxima Copa del Mundo. “Estamos llevando todo el camino de la selección de clasificación y obviamente el buen desempeño que tendrá en el mundial 2030”, manifestó el ejecutivo. El convenio también incluye la Copa de la Liga, la Liga Femenina y los partidos de las selecciones femeninas y juveniles.

La alianza permitirá seguir a la Bicolor durante las próximas eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y también contempla contenidos de las selecciones femeninas, juveniles y otras competencias del fútbol peruano. (Foto: GEC)

Muñiz consideró que el fútbol y, especialmente, la selección peruana tienen un importante impacto entre los aficionados del país. “Al final del día le estamos llevando a todos los peruanos el producto que más les gusta, que es el fútbol, y la selección es muy importante. Yo quiero invitar en este momento a todos los hinchas peruanos a que apoyen, a que apoyemos juntos a la selección”, señaló.

Lozano, en tanto, explicó que la elección de América Multimedia como aliado estratégico no respondió únicamente a criterios económicos. El presidente de la FPF destacó el interés mostrado por la compañía para formar parte del proyecto y valoró el compromiso con el fútbol nacional. “Se trata del compromiso, del interés, del amor, de las ganas, de que creas en el proyecto”, afirmó.

El convenio también contempla la transmisión de los próximos partidos amistosos de la selección peruana, programados para fines de septiembre e inicios de octubre. De esta manera, América Multimedia amplía su participación en los contenidos de la Bicolor y otras selecciones nacionales, mientras que la FPF suma un nuevo aliado para acercar sus competencias a los aficionados peruanos.

SOBRE EL AUTOR