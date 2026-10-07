Adrián Ugarriza reconoció que la Selección peruana terminó dolida tras no conseguir victorias en sus amistosos, aunque destacó algunos aspectos positivos mostrados durante los encuentros disputados.

“No queríamos terminar así, nos duele los resultados. Tenemos que aferrarnos a las cosas buenas, que por momentos sentimos dentro del campo y las cosas que salieron mal, trabajarlas y seguir para delante”, afirmó.

El atacante de Hapoel Be’er Sheva consideró necesario realizar una evaluación individual para identificar avances y errores, además de aprovechar los momentos positivos como punto de partida para mejorar.

“Creo que a esos buenos momentos podemos agregarle resultados. Hay que sentarse cada uno a hacer una autocrítica y creo que hay buenas cosas, que pueden ser una base para ir adelante”, sostuvo.

Finalmente, Ugarriza aseguró comprender el malestar de los aficionados y remarcó que el equipo debe continuar trabajando para conseguir mejores resultados en sus próximos compromisos internacionales.