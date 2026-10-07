(EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
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Por Redacción EC

Adrián Ugarriza reconoció que la Selección peruana terminó dolida tras no conseguir victorias en sus amistosos, aunque destacó algunos aspectos positivos mostrados durante los encuentros disputados.

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