La selección peruana de vóley Sub 19 afronta uno de sus principales desafíos internacionales del año. El Campeonato Sudamericano Femenino Sub 19 2026 se disputa en Maracaibo, Venezuela, y reúne a ocho selecciones que competirán por tres plazas para la Copa del Mundo de la categoría en 2027. Perú integra el Grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay, por lo que tendrá que afrontar tres partidos consecutivos en la primera fase.

Perú debuta ante Chile y tendrá tres partidos en tres días

El estreno de la selección peruana está programado para este miércoles 7 de octubre, cuando enfrentará a Chile desde las 5:00 p. m. (hora peruana) en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo. El encuentro marcará el inicio del camino de la ‘Bicolor’ en un torneo en el que cada resultado puede ser determinante para avanzar a las semifinales.

Después del debut, Perú volverá a la cancha el jueves 8 de octubre, esta vez frente a Venezuela desde las 7:00 p. m.. La fase de grupos terminará apenas un día después, el viernes 9 de octubre, cuando el combinado nacional se mida con Uruguay a partir de las 3:00 p. m.. El calendario, por tanto, exigirá una rápida recuperación física y concentración durante los tres compromisos.

¿Qué necesita Perú para avanzar y clasificar al Mundial?

El formato del Sudamericano Sub 19 contempla dos grupos de cuatro selecciones. Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a las semifinales, instancia que será decisiva para las aspiraciones mundialistas de la selección peruana. Los ganadores de esas semifinales obtendrán directamente dos de los tres cupos disponibles para la Copa del Mundo Sub 19 de 2027.

Los equipos que pierdan las semifinales todavía tendrán una última oportunidad. Ambos disputarán el partido por la medalla de bronce y el ganador de ese encuentro se quedará con el tercer y último boleto al Mundial Sub 19 de 2027. Por ello, terminar entre los dos primeros del Grupo A será un paso fundamental para mantener abierta la posibilidad de que Perú regrese a la máxima competencia mundial de la categoría.

Martín Escudero y una generación que busca dar el salto

El entrenador Martín Escudero contará con una delegación de 14 voleibolistas para afrontar la competencia. La nómina incluye a jugadoras como Nahir Cueva, Kiara Lazo, Tamara Galdós, Marcela Manrique y Vannia Adrianzén, varias de ellas con experiencia reciente en torneos internacionales de categorías menores.

La preparación también dejó señales positivas. En uno de sus últimos amistosos ante Venezuela, Perú mostró una evolución en su funcionamiento colectivo y compitió durante cuatro sets, con parciales de 23-25, 26-24, 25-23 y 25-19. Ahora, el reto será trasladar esas mejoras a los partidos oficiales y responder ante Chile, Venezuela y Uruguay para intentar meterse entre las cuatro mejores selecciones del campeonato.

El Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 representa así mucho más que una competencia juvenil. Para Perú, es la oportunidad de conseguir experiencia internacional y, sobre todo, pelear por uno de los tres cupos al Mundial de 2027. El primer obstáculo será Chile y el margen de error será reducido desde el comienzo, en un torneo que se disputará en Maracaibo hasta el 11 de octubre.

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