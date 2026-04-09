El politólogo peruano Carlos Meléndez explicó que el electorado peruano ha experimentado una variación en la escala política de izquierda-derecha a lo largo de los últimos años, un cambio que se produjo tras el inicio de la crisis política. Sin embargo, incidió en que en la actualidad hay un sector importante de la población que se ubica a la derecha de esa escala.

En su intervención durante el foro “Últimas proyecciones electorales a cuatro días de la primera vuelta”, organizado este miércoles 8 de abril por El Comercio y América Multimedia, Meléndez mostró y analizó datos del Barómetro de las Américas y de la encuestadora Datum Internacional.

Lima, 8 de abril del 2026. Foro electoral “Últimas proyecciones electorales a cuatro días de la primera vuelta”, organizado por El Comercio y América TV. El evento se realizó en la sede América Televisión, en Santa Beatriz (Cercado de Lima). (Foto: Hugo Pérez / GEC) / HUGO PEREZ

Remarcó que, ante el nivel de volatilidad, el eje de medición política de izquierda-derecha, aunque podría parecer desfasado, continúa siendo útil para analizar la coyuntura electoral. Dijo que, si bien el electorado peruano puede cambiar su voto hacia determinado candidato, suele mantenerse dentro de un mismo campo ideológico.

En esa línea, comentó que al analizar datos previos de encuestas del Barómetro de las Américas —en las que se consulta a las personas, en una escala del 1 al 10, donde uno es izquierda y 10 es derecha, dónde se ubican— se puede observar cómo ocurrido esa evolución. Mostró cifras comparativas de 2014, 2017, 2019 y 2023.

Datos al detalle

En 2014 —explicó—, antes de que empiece la crisis política, la mayoría de peruanos se ubicaba en el centro de esa escala, mientras que, conforme se alejaban de ese punto, disminuía el número de personas que se identificaban como de extrema izquierda o extrema derecha. Sin embargo, señaló que eso ha cambiado.

En un contexto de disputas políticas y enfrentamientos entre partidos, los extremos comenzaron a aumentar a partir de 2017, tendencia que continuó en 2019, previo a la elección del expresidente Pedro Castillo, al punto que la última medición del Barómetro de las Américas —dijo— “muestra una sociedad polarizada”.

A ese análisis, Meléndez agregó cifras de Datum Internacional sobre representatividad nacional, que revelan que la extrema izquierda ha ido disminuyendo, mientras que la extrema derecha y, sobre todo, la derecha, han ido en aumento. Por ello, remarcó que “somos una sociedad que se ha derechizado” y que, incluso, actualmente “hay un elector bukelista”.

“Somos una sociedad que se ha derechizado (...) Hay un elector bukelista en el Perú porque la mayoría de personas se ha ido a la derecha. ¿Ese elector bukelista va a votar por Keiko Fujimori, por [Rafael] López Aliaga, por Carlos Álvarez...? Eso es lo que se está discutiendo en estos días. Pero que hay un elector, una masa importante de la población electoral que es de derecha, ese es un cambio sustantivo con respecto a la elección pasada”, afirmó Meléndez.

Eso sí, también señaló que el ciudadano que no se posiciona ideológicamente, que no sabe o que simplemente no entiende la pregunta, suele ubicarse en el centro de la escala, lo que también podría resultar “clave”, mientras que algunos candidatos de derecha compiten por un electorado similar.

“Ese centro, por ahora, es un cajón de sastre. Porque no se ubican solamente los moderados, se ubica también la gente que es apolítica, desafecta. (...) Pero el elector peruano ha virado: de la izquierda ha pasado a la derecha. Hay un colchón electoral bastante grande en la derecha”, aseveró.