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Resumen

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El politólogo peruano Carlos Meléndez explicó que el electorado peruano ha experimentado una variación en la escala política de izquierda-derecha a lo largo de los últimos años, un cambio que se produjo tras el inicio de la crisis política. Sin embargo, incidió en que en la actualidad hay un sector importante de la población que se ubica a la derecha de esa escala.

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