A tener en cuenta

Oferta en competencia. En estas elecciones participan 38 organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones generales. Sin embargo, Frepap y Ciudadanos por el Perú no registraron plancha presidencial, siendo 36 candidatos al sillón presidencial. Esta radiografía incluye agrupaciones recientemente incorporadas al Registro de Organizaciones Políticas (2024–2025), tras los cierres de inscripción y la ventana de conformación de alianzas.

Doble Valla. En Perú, el voto presidencial no garantiza escaños en el Congreso. Con la doble valla, un partido solo entra al reparto si supera 5% de votos y alcanza un mínimo de escaños. Así, incluso con 30% de votos en presidencial, puede quedarse sin bancada congresal.

Cabezas de lista. Dieciséis postulantes a la vicepresidencia llevarán el número 1 en una lista congresal para maximizar sus opciones de ingresar a alguna de las dos cámaras del nuevo Parlamento. Además, al menos 11 partidos han reservado el número 1 de su lista al Senado por Lima para un invitado (afiliado o no afiliado).