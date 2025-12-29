36 candidatos presidenciales, un solo voto
¿Sabes a quién elegir?
Analizamos las hojas de vida presentadas ante el JNE y condensamos lo esencial de los aspirantes al sillón presidencial 2026-2031 para ayudarte a decidir con información clave.Fecha de corte: 29/12/2025 8:38 a. m. La hoja de vida de Marisol Pérez Tello de Primero La Gente aún no se encuentra disponible
Fuentes y alcance. Las hojas de vida que cada postulante presentó al JNE al inscribirse representan una fotografía oficial de todos los candidatos, con valor legal, y sirven como base inmediata para comparar perfiles y alertar una posterior verificación. Al ser auto-declaradas, pueden incluir omisiones, imprecisiones o criterios dispares y reflejan un corte temporal al momento de su presentación, previo a verificación y tachas.
36 perfiles bajo análisis
A continuación, exploraremos los datos clave de cada candidato presidencial para las elecciones 2026.
Lejos de la paridad
De los 36 candidatos registrados, solo 4 son mujeres, lo que representa un 11.11% del total.
Doble postulación
27 de 36 candidatos presidenciales (75%) postulan además al Congreso bicameral: 6 a la Cámara de Diputados y 21 al senado.
Generación al mando
Los Baby Boomer (18 candidatos), constituyen el 47.4% del total de inscritos. Seguidos de cerca por la Generación X (39.5%). Juntos, estos dos grupos representan más del 86.8% de todos los postulantes.
18
Baby Boomers
13
Generación X
4
Millennials
1
Generación silenciosa
La excepción geográfica
35 de los 36 candidatos nacieron en Perú. Solo uno declaró haber nacido en el extranjero: Venezuela (George Forsyth).* El dato se refiere exclusivamente al lugar de nacimiento declarado y no implica nacionalidad distinta a la peruana.
Oferta en competencia. En estas elecciones presidenciales participan 36 organizaciones. Esta radiografía incluye agrupaciones recientemente incorporadas al Registro de Organizaciones Políticas (2024–2025), tras los cierres de inscripción y la ventana de conformación de alianzas.
Lugar de nacimiento
El 52,8% de los candidatos presidenciales (19 de 36 postulantes) nació en Lima, mientras que el 47,2 % restante proviene de otras regiones del país.
Grado Alcanzado
El nivel de formación es variado. 15 candidatos declara tener una maestría, mientras que 10 indican poseer un doctorado. 6 son bachilleres y 2 son licenciados. Además un candidato cuenta solo con secundaria completa y otro solo con primaria completa.
Formación Internacional
De todos los registros académicos, 13 candidatos registran estudios superiores fuera de Perú en países como: Cuba, España, Suiza, USA, Argentina, México y Chile.
Lista de candidatos con mayores ingresos declaradosIngresos según declaración jurada presentada ante el JNE (año fiscal 2024). El medio reproduce la información tal como fue consignada por el candidato.
*Este es el monto consignado por el candidato en su hoja de vida. Sin embargo, en su partido, consultado por este medio, señalan que se trata de un error y que la cifra real es S/ 277. 827
Doble Valla. En Perú, el voto presidencial no garantiza escaños en el Congreso. Con la doble valla, un partido solo entra al reparto si supera 5% de votos y alcanza un mínimo de escaños. Así, incluso con 30% de votos en presidencial, puede quedarse sin bancada congresal.
Lista de candidatos con mayor valor de bienes inmuebles*Ingresos según declaración jurada presentada ante el JNE (año fiscal 2024). El medio reproduce la información tal como fue consignada por el candidato.
*Bienes inmuebles: Se refiere a las propiedades fijas de una persona, como casas, departamentos, terrenos o locales que declara poseer.
A tener en cuenta
Oferta en competencia. En estas elecciones participan 38 organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones generales. Sin embargo, Frepap y Ciudadanos por el Perú no registraron plancha presidencial, siendo 36 candidatos al sillón presidencial. Esta radiografía incluye agrupaciones recientemente incorporadas al Registro de Organizaciones Políticas (2024–2025), tras los cierres de inscripción y la ventana de conformación de alianzas.
Cabezas de lista. Dieciséis postulantes a la vicepresidencia llevarán el número 1 en una lista congresal para maximizar sus opciones de ingresar a alguna de las dos cámaras del nuevo Parlamento. Además, al menos 11 partidos han reservado el número 1 de su lista al Senado por Lima para un invitado (afiliado o no afiliado).
Selecciona a tu candidato o partido
metodología
Este especial se elaboró con información pública del JNE (Hojas de Vidas presentadas por los aspirantes a la presidencia). La recolección se realizó mediante automatización de n8n que permitió la limpieza, normalización y unificación de datos. El análisis combinó código y agentes de IA, trabajados gracias al fondo obtenido en el AI Catalyst de WAN-IFRA, en alianza con OpenAI. Todos los resultados pasaron por revisión editorial antes de su publicación.
