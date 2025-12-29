Candidatos 2026

36 candidatos presidenciales, un solo voto

¿Sabes a quién elegir?

Analizamos las hojas de vida presentadas ante el JNE y condensamos lo esencial de los aspirantes al sillón presidencial 2026-2031 para ayudarte a decidir con información clave.

Fecha de corte: 29/12/2025 8:38 a. m. La hoja de vida de Marisol Pérez Tello de Primero La Gente aún no se encuentra disponible

Fuentes y alcance. Las hojas de vida que cada postulante presentó al JNE al inscribirse representan una fotografía oficial de todos los candidatos, con valor legal, y sirven como base inmediata para comparar perfiles y alertar una posterior verificación. Al ser auto-declaradas, pueden incluir omisiones, imprecisiones o criterios dispares y reflejan un corte temporal al momento de su presentación, previo a verificación y tachas.

36 perfiles bajo análisis

A continuación, exploraremos los datos clave de cada candidato presidencial para las elecciones 2026.

Lejos de la paridad

De los 36 candidatos registrados, solo 4 son mujeres, lo que representa un 11.11% del total.

Doble postulación

27 de 36 candidatos presidenciales (75%) postulan además al Congreso bicameral: 6 a la Cámara de Diputados y 21 al senado.

Generación al mando

Los Baby Boomer (18 candidatos), constituyen el 47.4% del total de inscritos. Seguidos de cerca por la Generación X (39.5%). Juntos, estos dos grupos representan más del 86.8% de todos los postulantes.

  • 18
    Baby Boomers
  • 13
    Generación X
  • 4
    Millennials
  • 1
    Generación silenciosa

La excepción geográfica

35 de los 36 candidatos nacieron en Perú. Solo uno declaró haber nacido en el extranjero: Venezuela (George Forsyth).* ⁠El dato se refiere exclusivamente al lugar de nacimiento declarado y no implica nacionalidad distinta a la peruana.

Oferta en competencia. En estas elecciones presidenciales participan 36 organizaciones. Esta radiografía incluye agrupaciones recientemente incorporadas al Registro de Organizaciones Políticas (2024–2025), tras los cierres de inscripción y la ventana de conformación de alianzas.

Lugar de nacimiento

El 52,8% de los candidatos presidenciales (19 de 36 postulantes) nació en Lima, mientras que el 47,2 % restante proviene de otras regiones del país.

Grado Alcanzado

El nivel de formación es variado. 15 candidatos declara tener una maestría, mientras que 10 indican poseer un doctorado. 6 son bachilleres y 2 son licenciados. Además un candidato cuenta solo con secundaria completa y otro solo con primaria completa.

Doctorado
10
Maestría
15
Licenciado
2
Bachiller
6
Secundaria
2

Formación Internacional

De todos los registros académicos, 13 candidatos registran estudios superiores fuera de Perú en países como: Cuba, España, Suiza, USA, Argentina, México y Chile.

Lista de candidatos con mayores ingresos declarados

Ingresos según declaración jurada presentada ante el JNE (año fiscal 2024). El medio reproduce la información tal como fue consignada por el candidato.
*Este es el monto consignado por el candidato en su hoja de vida. Sin embargo, en su partido, consultado por este medio, señalan que se trata de un error y que la cifra real es S/ 277. 827

Doble Valla. En Perú, el voto presidencial no garantiza escaños en el Congreso. Con la doble valla, un partido solo entra al reparto si supera 5% de votos y alcanza un mínimo de escaños. Así, incluso con 30% de votos en presidencial, puede quedarse sin bancada congresal.

Lista de candidatos con mayor valor de bienes inmuebles*

Ingresos según declaración jurada presentada ante el JNE (año fiscal 2024). El medio reproduce la información tal como fue consignada por el candidato.
*Bienes inmuebles: Se refiere a las propiedades fijas de una persona, como casas, departamentos, terrenos o locales que declara poseer.

Selecciona a tu candidato o partido

metodología

Este especial se elaboró con información pública del JNE (Hojas de Vidas presentadas por los aspirantes a la presidencia). La recolección se realizó mediante automatización de n8n que permitió la limpieza, normalización y unificación de datos. El análisis combinó código y agentes de IA, trabajados gracias al fondo obtenido en el AI Catalyst de WAN-IFRA, en alianza con OpenAI. Todos los resultados pasaron por revisión editorial antes de su publicación.

El Comercio

  • Investigación y verificación:

    Gisella Salmón

    Mayte Ciriaco

    Lorena Obregón

  • Edición:

    Héctor Villalobos

  • Arquitectura de automatización (n8n + IA)

    Gisella Salmón

    Armando Scargglioni C.

  • Programación:

    Armando Scargglioni C.

  • Edición visual:

    Ángela Peña

  • Diseño:

    Marcelo Hidalgo

  • Producción general:

    Gisella Salmón

  • Director periodístico:

    Juan Aurelio Arévalo