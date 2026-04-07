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Radiografía de la Elección 2026: El Comercio y América organizan segundo foro de reflexión
Radiografía de la Elección 2026: El Comercio y América organizan segundo foro de reflexión
Por Redacción EC

A menos de una semana de las Elecciones Generales, El Comercio y América Multimedia realizarán su segundo foro electoral, denominado “Últimas proyecciones electorales a cuatro días de la primera vuelta”.

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