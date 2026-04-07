Radiografía de la Elección 2026: El Comercio y América organizan segundo foro de reflexión

A menos de una semana de las Elecciones Generales, El Comercio y América Multimedia realizarán su segundo foro electoral, denominado “Últimas proyecciones electorales a cuatro días de la primera vuelta”.

El evento se realizará este miércoles 8 de abril, en la sede de América Televisión, y contará con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales.

En esta oportunidad, el foro busca aportar un mayor entendimiento del contexto previo a un día decisivo para el futuro del Perú.

Para ello, el politólogo argentino Andrés Malamud analizará el impacto que la elección de un nuevo presidente y un nuevo Parlamento, tanto en el Perú como en toda la región.

También participará el politólogo peruano Carlos Meléndez, quién aportará su visión sobre cómo ha evolucionado la intención de voto hasta este momento y cuál ha sido el desempeño de los principales candidatos.

Además, la CEO de Datum, Urpi Torrado, explicará las proyecciones de este proceso electoral y cómo se está estructurando el voto con miras a la primera vuelta del domingo 12 de abril.

La cobertura de este evento y las intervenciones de los invitados especiales estarán disponibles en todas las plataformas de El Comercio y América Multimedia.