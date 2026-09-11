Un panel publicitario colapsó sobre un auto estacionado en el distrito de San Martín de Porres. La estructura metálica cedió junto con parte de un muro de ladrillo y generó daños materiales este miércoles 11 de septiembre aproximadamente a las 2 p.m.

El dueño del vehículo, el señor Romero, reportó la destrucción del parabrisas, el capó, el parachoques y los faros de su unidad. El impacto aplastó la carrocería de metal y dejó el automóvil completamente inoperativo en la calle.

La armazón de seis metros de altura permanecía colocada en la parte alta de una vivienda de la zona. Las ráfagas de viento y la falta de soportes adecuados provocaron el desprendimiento de los ladrillos de la pared en el inmueble de San Martín de Porres.

El afectado esperó durante varias horas el retorno de las personas que instalaron la pancarta en el predio. El conductor analiza el inicio de acciones legales ante las autoridades si no recibe la compensación económica inmediata.

La reparación del coche representa un gasto estimado de S/7 mil según las evaluaciones de los mecánicos locales. El propietario dijo que requiere el dinero urgente para adquirir los repuestos del motor y el espejo retrovisor del chofer.

Una cámara de seguridad del taller mecánico de la calle registró el instante exacto del desplome. Las imágenes mostraron que el accidente no causó lesiones físicas a los trabajadores que transitaban por el lugar.

Acción Popular dice que asumirá los daños

El panel destruido promocionaba la candidatura de Julio Chávez a la alcaldía de San Martín de Porres por el partido Acción Popular. El comité distrital de la agrupación política emitió una aclaración pública tras la difusión del accidente.

La dirigencia de Acción Popular confirmó que asumirá la totalidad de los costos de reparación del vehículo afectado. La organización política solicitó a sus simpatizantes el refuerzo de las medidas de seguridad durante la colocación de afiches.