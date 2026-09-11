El vehículo estaba estacionado dentro de una mecánica en San Martín de Porres. (Canal N)
El vehículo estaba estacionado dentro de una mecánica en San Martín de Porres. (Canal N)
Por Redacción EC

Un panel publicitario colapsó sobre un auto estacionado en el distrito de San Martín de Porres. La estructura metálica cedió junto con parte de un muro de ladrillo y generó daños materiales este miércoles 11 de septiembre aproximadamente a las 2 p.m.

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