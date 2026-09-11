Según el organismo especializado, la masa de aire frío procedente de la Antártida ingresará inicialmente por la selva sur (Puno, Madre de Dios y Cusco) y avanzará progresivamente hacia la selva central y norte. Durante su desplazamiento, se generará una densa cobertura nubosa acompañada de ráfagas de viento que alcanzarán velocidades cercanas a los 40 km/h.
Pronóstico de temperaturas por zonas
El Senamhi detalló los valores térmicos estimados para las distintas zonas de la selva durante el desarrollo del evento:
Selva Sur: Temperaturas nocturnas cayeran hasta los 16 °C, mientras que los valores diurnos oscilarán alrededor de los 20 °C.
Selva Central: Se prevén mínimas entre 18 °C y 20 °C durante la noche, con máximas de 25 °C en el día.
Selva Norte: Los registros nocturnos se ubicarán entre 19 °C y 21 °C, mientras que la temperatura máxima bordeará los 28 °C.
Recomendaciones y advertencias ante el friaje
Ante el inicio de este evento meteorológico, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones para proteger la salud, especialmente de niños y adultos mayores, debido al brusco cambio térmico.
Se aconseja asegurar las coberturas de las viviendas ante los vientos fuertes, evitar la exposición directa en campo abierto durante las tormentas eléctricas y no cruzar ríos ni quebradas por el riesgo de incrementos repentinos en sus caudales a causa de las lluvias intensas.