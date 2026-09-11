Se esperan ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h y descargas eléctricas. (Fuente: El Peruano)
Se esperan ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h y descargas eléctricas. (Fuente: El Peruano)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre el próximo arribo del décimo friaje del año, un fenómeno que provocará intensas precipitaciones, tormentas eléctricas y un marcado descenso de las temperaturas diurnas y nocturnas en gran parte de la Amazonía peruana.

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