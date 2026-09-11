El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre el próximo arribo del décimo friaje del año, un fenómeno que provocará intensas precipitaciones, tormentas eléctricas y un marcado descenso de las temperaturas diurnas y nocturnas en gran parte de la Amazonía peruana.

Según el organismo especializado, la masa de aire frío procedente de la Antártida ingresará inicialmente por la selva sur (Puno, Madre de Dios y Cusco) y avanzará progresivamente hacia la selva central y norte. Durante su desplazamiento, se generará una densa cobertura nubosa acompañada de ráfagas de viento que alcanzarán velocidades cercanas a los 40 km/h.

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Pronóstico de temperaturas por zonas

El Senamhi detalló los valores térmicos estimados para las distintas zonas de la selva durante el desarrollo del evento:

Selva Sur: Temperaturas nocturnas cayeran hasta los 16 °C, mientras que los valores diurnos oscilarán alrededor de los 20 °C.

Temperaturas nocturnas cayeran hasta los 16 °C, mientras que los valores diurnos oscilarán alrededor de los 20 °C. Selva Central: Se prevén mínimas entre 18 °C y 20 °C durante la noche, con máximas de 25 °C en el día.

Se prevén mínimas entre 18 °C y 20 °C durante la noche, con máximas de 25 °C en el día. Selva Norte: Los registros nocturnos se ubicarán entre 19 °C y 21 °C, mientras que la temperatura máxima bordeará los 28 °C.

Recomendaciones y advertencias ante el friaje

Ante el inicio de este evento meteorológico, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones para proteger la salud, especialmente de niños y adultos mayores, debido al brusco cambio térmico.

Se aconseja asegurar las coberturas de las viviendas ante los vientos fuertes, evitar la exposición directa en campo abierto durante las tormentas eléctricas y no cruzar ríos ni quebradas por el riesgo de incrementos repentinos en sus caudales a causa de las lluvias intensas.