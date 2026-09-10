La intensa llovizna en Lima provocó complicaciones en algunos distritos. Esta vez, una zanja abierta por trabajos de alcantarillado en la avenida 26 de Noviembre, en Villa María del Triunfo, terminó inundada e incluso colapsó una parte del terreno excavado.

Félix Sánchez, jefe de Gestión de Riesgo y Desastres de la municipalidad distrital, explicó que la acumulación de agua afectó el terreno intervenido y generó dificultades para el tránsito vehicular en la zona. Además, preciso que la excavación forma parte de los trabajos para instalar una tubería.

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Asimismo, el funcionario advirtió sobre las condiciones de seguridad en el sector, donde existen aperturas a ambos lados de la vía delimitadas con mallas, cintas y otros dispositivos.

La acumulación de agua provocó el colapso de parte del terreno excavado para instalar una tubería en Villa María del Triunfo. (Foto: Andina)

Según Sánchez, algunos conductores llegaron a caer en los forados debido a las dificultades para circular por el lugar. Ante esta situación, la municipalidad comunicó el hecho a Sedapal para solicitar una intervención que permitiera reducir el riesgo y recuperar la transitabilidad.

Sedapal precisó que el problema no se originó por la rotura de una tubería. De acuerdo con la empresa, el agua de lluvia ingresó a la zanja de una obra ejecutada por el Consorcio San Miguel, donde se realizaba una prueba hidráulica. Una cuadrilla operativa acudió durante la madrugada para atender la emergencia.

Como medida provisional, se colocó tierra en los sectores afectados y se habilitó el paso vehicular por un solo carril, con circulación en ambos sentidos. La intervención buscó dejar transitable la zona y evitar que el aniego ocasionara mayores inconvenientes a vecinos y conductores.

Cabe resaltar que diversos distritos de la capital presentaron intensas lloviznas desde la noche del pasado miércoles 9 de septiembre. El distrito de Villa María del Triunfo fue uno de los más afectados, provocando complicaciones en diversas vías de la zona.