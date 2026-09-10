La acumulación de agua provocó el colapso de parte del terreno excavado para instalar una tubería en Villa María del Triunfo. (Foto: Andina)
La acumulación de agua provocó el colapso de parte del terreno excavado para instalar una tubería en Villa María del Triunfo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La intensa llovizna en Lima provocó complicaciones en algunos distritos. Esta vez, una zanja abierta por trabajos de alcantarillado en la avenida 26 de Noviembre, en Villa María del Triunfo, terminó inundada e incluso colapsó una parte del terreno excavado.

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