El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que diversas regiones del Perú experimentarán la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), un sistema atmosférico que se desarrolla aproximadamente entre los 5 000 y 12 000 metros sobre el nivel del mar. En esta oportunidad, el Senamhi lo denominó ‘Aníbal’ y también estableció los nombres que serán utilizados durante el periodo 2026-2029, lo cual será asignado de manera alternada entre nombres femeninos y masculinos, siguiendo el orden alfabético: Aníbal, Bertha, Carlos, Diana, Erickson, Fernanda, Gustavo, Hilda, Israel y Jessica. En ese contexto, la entidad adscrita al Minam pronosticó que este fenómeno podría generar lluvias, aguanieve, granizo y otras precipitaciones durante las próximas horas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SERÁN LAS REGIONES AFECTADAS POR LA DANA ANÍBAL, SEGÚN SENAMHI?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó, a través de un comunicado en sus plataformas oficiales, que la Depresión Aislada en Niveles Altos, denominada ‘Aníbal’, se desplazará sobre el océano Pacífico, frente al norte de Chile, y tendrá efectos en el territorio peruano entre el domingo 16 y el martes 18 de agosto. De esta manera, el Senamhi prevé lluvias, fuertes vientos y descenso de temperaturas nocturnas en varias zonas del país.

📣 #NotaDePrensa | #Senamhi #Minam Entre el 16 y 18 de agosto, la DANA “ANÍBAL” favorecerá la ocurrencia de lluvias, granizo, aguanieve y nieve en la sierra centro y sur, principalmente en localidades por encima de los 4000 m s. n. m.



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En la costa central y sur esperan la presencia de nubosidad y lluvias intermitentes, principalmente entre la tarde y la madrugada, mientras algunas localidades registrarán mayor calor durante el día. Las regiones posiblemente afectadas por la DANA son Puno, Cusco, Arequipa, Junín y Huancavelica, conforme comparte Expreso. “Se espera un incremento de la velocidad del viento en sectores de la sierra, lo que contribuiría a una mayor sensación de frío durante las horas nocturnas”, precisó el organismo público.

¿QUÉ PEZ APARECIÓ EN LA COSTA PERUANA DEBIDO AL FENÓMENO EL NIÑO?

A través de sus redes sociales, el meteorólogo Abraham Levy compartió una fotografía acerca de la presencia de varios peces conocidos como wahoo (Acanthocybium solandri) frente a las costas de Lima. De acuerdo con el especialista, la última presencia frecuente de este pez oceánico en el litoral se registró durante el fenómeno de El Niño de 1982-1983, cuando el calentamiento del mar favoreció la llegada de especies tropicales a la costa peruana, según investigaciones del IMARPE. Asimismo, dejó en claro que no representa un motivo de alarma, ya que se debe al fuerte evento que se encuentra atravesando el país desde hace meses.

Eso no es todo, el hombre del tiempo indicó que el wahoo no es la única especie inusual registrada en el litoral peruano, ya que, según un informe del ENFEN, alrededor de 30 especies de peces poco comunes han sido identificadas en la costa del país como, por ejemplo, el cangrejo nadador (Euphylax dovii), una especie característica de aguas tropicales. “No es un motivo para alarmarse. La presencia de especies que normalmente no habitan nuestras costas es un indicador biológico de que el mar se ha calentado de forma importante y de que estamos atravesando un Niño muy intenso”, dijo Levy para Perú 21.