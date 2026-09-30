A partir del 1 de octubre de 2026, una nueva ley en Florida reforzará la privacidad de un dato importante que los usuarios proporcionan al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV), la agencia que cumple las funciones del DMV en el estado. La medida modifica las reglas sobre qué información puede entregarse al público mediante solicitudes de registros oficiales y se aplicará a diversos trámites relacionados con licencias de conducir, tarjetas de identificación, vehículos y embarcaciones. ¿Qué cambia desde esa fecha? En esta nota respondemos a esta y otras inquietudes.

La norma de privacidad busca evitar que esas direcciones sean entregadas a terceros mediante solicitudes de registros públicos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemin)

¿EN QUÉ CONSISTE LA SB 490?

La SB 490 de Florida amplía la privacidad de las direcciones de correo electrónico que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV/DHSMV) recopila durante trámites relacionados con licencias de conducir, tarjetas de identificación, placas y registros de vehículos o embarcaciones. Entra en vigor el 1 de octubre de 2026.

Lo que cambia con esta ley

Antes de esta ley, la exención de registros públicos protegía principalmente los correos electrónicos que el DHSMV recopilaba para enviar avisos de renovación. La SB 490 extiende esa protección a las direcciones de email que la agencia reúna para enviar notificaciones generales a sus clientes.

Esto incluye mensajes vinculados con: licencias de conducir, tarjetas de identificación estatal, placas y registros de vehículos, títulos de vehículos, registros de embarcaciones, avisos u órdenes de suspensión, cancelación o revocación de una licencia.

Esto quiere decir que cuando una persona entrega su correo electrónico al DHSMV para recibir este tipo de notificaciones, esa dirección queda exenta de divulgación ante una solicitud de registros públicos.

La norma entra en vigor el 1 de octubre de 2026 y se aplica de manera retroactiva a las direcciones de correo electrónico que el DHSMV ya hubiera recopilado.

Como es una exención de registros públicos, está sujeta a la revisión de la Legislatura bajo la Open Government Sunset Review Act. Si los legisladores no la renuevan, la protección expirará el 2 de octubre de 2031.

Lo que no modifica

La SB 490 no vuelve privados todos los documentos del DMV ni cambia por completo quién puede acceder a los registros de un conductor o vehículo. Su alcance se limita a la dirección de email recopilada por el DHSMV para notificaciones.

Cabe precisar que los datos personales de los registros de vehículos y licencias ya tienen protecciones bajo la ley federal Driver’s Privacy Protection Act, aunque existen excepciones para ciertos usos permitidos por ley.

¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON LA SB 488?

La SB 490 es la norma de privacidad vinculada a la SB 488. Esta última permite que el DHSMV use el email, además del correo postal, para diversos avisos relacionados con licencias, identificaciones, registros de vehículos y embarcaciones.

La SB 490 protege esos correos electrónicos cuando se usan para esas notificaciones.

Desde el 1 de octubre, la protección cubrirá emails utilizados para avisos generales, no solo para notificaciones de renovación (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)