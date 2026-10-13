Por primera vez desde que asumió como gobernador de Florida, Ron DeSantis retiró una orden de ejecución. La medida suspendió la muerte por inyección letal de William Lee Thompson, prevista para el 13 de octubre de 2026. El hombre, de 74 años, fue enviado al corredor de la muerte tras ser condenado por el asesinato de Sally Ivester en 1976 y lleva cerca de cinco décadas bajo esa sentencia. La decisión llegó pocos días antes de la fecha fijada y reavivó las dudas sobre el futuro judicial del preso. ¿Qué pasará ahora con él? A continuación, te contamos lo que se sabe.

DeSantis no explicó públicamente el motivo de retirar la orden (Foto: Anna Moneymaker / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

¿QUÉ SE SABE DEL FUTURO DE WILLIAM LEE THOMPSON?

William Lee Thompson seguirá en el corredor de la muerte de Florida, luego de que el gobernador Ron DeSantis decidió retirar la orden de ejecución. Esto significa que suspendió la fecha prevista para aplicar la inyección letal, pero no anuló su condena ni la pena de muerte.

Por lo tanto, DeSantis podría firmar una nueva orden de ejecución en el futuro, aunque no se ha anunciado una nueva fecha.

El gobernador no explicó públicamente el motivo de la cancelación. Antes había suspendido temporalmente el proceso para realizar una evaluación psiquiátrica, mientras que la defensa había señalado problemas de salud, entre ellos demencia e insuficiencia cardíaca.

¿QUÉ ALEGÓ LA DEFENSA SOBRE LA SALUD DE WILLIAM LEE THOMPSON?

La defensa sostuvo que William Lee Thompson no tendría la capacidad mental necesaria para ser ejecutado. Sus abogados citaron una evaluación neuropsicológica según la cual su demencia y deterioro cognitivo le impedirían comprender de forma racional que iba a ser ejecutado y el motivo de esa condena.

Asimismo, señalaron que su salud física está muy deteriorada, ya que a sus 74 años habría sufrido insuficiencia cardíaca, sepsis, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática grave, desnutrición y úlceras por presión, además de requerir atención médica intensiva.

De acuerdo con documentos presentados por sus abogados, en evaluaciones recientes se mostró confundido y desorientado, no podía responder verbalmente algunas preguntas y no recordaba aspectos de su propio historial médico.

La defensa había advertido sobre el deterioro de salud física y mental del reo (Foto: Departamento Correcional de Florida)

¿POR QUÉ WILLIAM LEE THOMPSON FUE CONDENADO A PENA DE MUERTE?

William Lee Thompson fue condenado por el secuestro, agresión sexual y asesinato en primer grado de Sally Ivester, de 23 años, en marzo de 1976 en un motel de North Miami Beach.

Según los antecedentes del caso, Thompson y su cómplice Rocco Surace retuvieron a la joven durante horas, la golpearon con cadenas y otros objetos, la quemaron con cigarrillos y la agredieron sexualmente antes de abandonarla gravemente herida. Ivester murió a causa de las lesiones.