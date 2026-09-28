Una curiosa tendencia nacida en redes sociales empieza a cambiar el movimiento comercial en uno de los puntos más concurridos de Lima. A pocos días del 30 de setiembre, los pequeños autos Hot Wheels han comenzado a ganar protagonismo entre quienes buscan un detalle diferente para sorprender a un amigo, hermano o pareja. La propuesta consiste en regalar estos populares vehículos de juguete como una manera de despertar la nostalgia y conectar con ese “niño interior” que permanece incluso en la adultez. La fiebre ya se refleja en el jirón Andahuaylas, en Mesa Redonda, donde comerciantes han incrementado la oferta de modelos y accesorios para convertir un simple carrito en un obsequio personalizado.

La fiebre por los pequeños autos

Los puestos comerciales de la zona vienen exhibiendo distintos diseños de Hot Wheels para quienes quieren sumarse a la peculiar iniciativa. Hay alternativas para diferentes gustos y presupuestos, una característica que ha permitido que el fenómeno de redes encuentre rápidamente espacio entre los compradores que recorren Mesa Redonda.

La propuesta no termina en adquirir únicamente el juguete. Algunos negocios también ofrecen pequeñas cajas pensadas especialmente para colocar los vehículos y convertirlos en una presentación lista para entregar.

Opciones para todos los bolsillos

Según informó Trome, en el jirón Andahuaylas se pueden encontrar carritos desde S/5 por unidad, mientras que quienes compran cantidades mayores tienen alternativas que llegan a los S/58. La variedad de precios permite que esta tendencia pueda adaptarse tanto a un detalle sencillo como a un regalo más elaborado.

Los comerciantes incluso han encontrado una oportunidad adicional en la presentación. Las cajas especiales, que también pueden adquirirse por alrededor de S/5, permiten armar los llamados “box” y darle una apariencia más llamativa al tradicional juguete.

De un carrito a un ramo personalizado

La creatividad de los emprendedores también llevó la tendencia hacia otro terreno. Algunos compradores adquieren los Hot Wheels para incorporarlos en arreglos decorativos que combinan los pequeños vehículos con flores, creando obsequios pensados especialmente para parejas o personas cercanas.

En redes sociales ya circulan diferentes propuestas de estos ramos personalizados. Una de las combinaciones que aparece con frecuencia reúne los carritos con flores eternas de color azul, una alternativa que ciertos vendedores orientan hacia regalos para hombres.

Las redes impulsan una nueva forma de regalar

La particular celebración prevista para el 30 de setiembre demuestra cómo una tendencia digital puede trasladarse rápidamente a los negocios físicos. Lo que comenzó como una idea para sorprender con un juguete asociado a la infancia ahora genera nuevas propuestas comerciales en Mesa Redonda, desde cajas decoradas hasta arreglos florales.

De acuerdo con el reporte de Trome, estos trabajos personalizados pueden encontrarse desde aproximadamente S/30, mientras que algunos ramos elaborados con mayor cantidad de elementos parten de los S/35. Así, los Hot Wheels dejaron por unos días de ser únicamente juguetes para convertirse en protagonistas de una curiosa tendencia de regalos.