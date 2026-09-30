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El ramo “Superdeportivos” / Exóticos

Este estilo es ideal si tu novio es fanático de la alta velocidad, el diseño vanguardista y la ingeniería automotriz de gran lujo. La clave de este ramo radica en transmitir una sensación de exclusividad, dinamismo y elegancia contemporánea.

Selección de modelos: Busca modelos icónicos como el Lamborghini Aventador , el Porsche 911 GT3 RS , el McLaren Senna , el Bugatti Chiron o el Ferrari LaFerrari (en ediciones de colección o líneas especiales como Hot Wheels Exotic o Car Culture ).

Busca modelos icónicos como el , el , el , el o el (en ediciones de colección o líneas especiales como o ). Presentación y envoltura: Utiliza materiales modernos y sobrios. El papel coreano en tonos negro mate, gris carbón o plata metálica encaja perfectamente con la estética aerodinámica de estos autos.

Utiliza materiales modernos y sobrios. El papel coreano en tonos encaja perfectamente con la estética aerodinámica de estos autos. Detalles adicionales: Puedes complementar la composición con iluminación LED blanca o dorada tenue envuelta entre las piezas, o con listones de satén en tonos neutros.

El ramo de “Películas y Series” (Cultura Pop)

Perfecto para un novio geek o cinéfilo. Este ramo va más allá de los autos tradicionales y apela directamente a la nostalgia, trayendo a la vida los vehículos legendarios del cine y la televisión.

Selección de modelos: Incorpora piezas de la serie Hot Wheels Screen Time , tales como distintas variantes del Batimóvil ( The Batman , la serie animada o la versión clásica de 1966), el DeLorean de Volver al Futuro , el Ecto-1 de Los Cazafantasmas , la furgoneta de Scooby-Doo ( The Mystery Machine ) o la icónica colección de Rápidos y Furiosos (como el Dodge Charger de Toretto o el Nissan Skyline GT-R R34 de Brian O’Conner).

Incorpora piezas de la serie , tales como distintas variantes del ( , la serie animada o la versión clásica de 1966), el de , el de , la furgoneta de ( ) o la icónica colección de (como el Dodge Charger de Toretto o el Nissan Skyline GT-R R34 de Brian O’Conner). Presentación y envoltura: Juega con tonos retro o temáticos según las películas elegidas. Puedes combinar papel kraft o cartulina de colores vibrantes (azul eléctrico, morado o neón) y añadir cintas impresas con patrones de cinta cinematográfica o fotogramas.

Juega con tonos retro o temáticos según las películas elegidas. Puedes combinar papel kraft o cartulina de colores vibrantes (azul eléctrico, morado o neón) y añadir cintas impresas con patrones de cinta cinematográfica o fotogramas. Detalles adicionales: Agrega pequeñas tarjetas con frases icónicas de las películas (por ejemplo: “Where we’re going, we don’t need roads”) o boletos de cine decorativos atados a la base de los palitos.

El ramo “Clásicos & Muscle Cars”

Diseñado para los amantes de la potencia clásica, el rugido de los motores V8 y la época dorada del automovilismo estadounidense. Transmite una estética vintage, robusta y atemporal.

Selección de modelos: Enfócate en la era de oro de las décadas de 1960 y 1970. Agrega modelos legendarios como el Ford Mustang Fastback 1967 , el Chevrolet Camaro SS , el Dodge Challenger R/T , el Pontiac Firebird Trans Am o el Chevrolet Chevelle SS .

Enfócate en la era de oro de las décadas de 1960 y 1970. Agrega modelos legendarios como el , el , el , el o el . Presentación y envoltura: Los acabados en papel kraft marrón , tonos cuero, rojo granate o verde olivo aportan ese toque rustico y tradicional que resalta la personalidad de los muscle cars .

Los acabados en , tonos cuero, rojo granate o verde olivo aportan ese toque rustico y tradicional que resalta la personalidad de los . Detalles adicionales: Combina los vehículos con flores secas (como lavanda o espigas), tiras de yute o tela de arpillera, e incluso pequeños detalles en madera o insignias metálicas de estilo retro.

El ramo con temática de color (Coherencia visual)

Si buscas una estética pulida, armoniosa y visualmente impactante para fotografiar, armar un ramo basado en una paleta de colores específica es la mejor opción. Permite fusionar el mundo de los autos con el diseño floral de manera equilibrada.

Combinaciones sugeridas:

