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Resumen

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Maquinaria trata de drenar el lodo acumulado en la vía pública. (Foto: El Comercio)
Maquinaria trata de drenar el lodo acumulado en la vía pública. (Foto: El Comercio)
Por Carlos Gonzales

La intensa llovizna que cayó en Lima la tarde del último domingo causó estragos, sobre todo en los distritos de Lima sur, como Villa El Salvador, Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En algunas zonas el nivel del agua alcanzó hasta un metro 20 centímetros. Los primeros reportes de las autoridades indican que las precipitaciones dejaron 300 personas afectadas, más de 50 familias damnificadas, 62 viviendas dañadas y 12 centros educativos afectados.

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