La intensa llovizna que cayó en Lima la tarde del último domingo causó estragos, sobre todo en los distritos de Lima sur, como Villa El Salvador, Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En algunas zonas el nivel del agua alcanzó hasta un metro 20 centímetros. Los primeros reportes de las autoridades indican que las precipitaciones dejaron 300 personas afectadas, más de 50 familias damnificadas, 62 viviendas dañadas y 12 centros educativos afectados.

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Tras recorrer varias zonas de Lima sur, la presidenta Keiko Fujimori indicó que se declarará en emergencia los distritos y las regiones afectadas por las últimas precipitaciones. Anunció que “en uno o dos meses” se reparará la matriz de agua que causó el aniego, se “reestructurá” Sedapal para evitar que se repitan los aniegos y se implementarán albergues temporales para los damnificados. En el caso de los colegios afectados, la mandataria informó que se efectuarán labores de limpieza, desinfección y fumigación. Después de eso, recién se reiniciarán las clases presenciales, mientras que en las escuelas que no sufrieron daños abrirán sus puertas este martes.

En medio de lo ocurrido en Lima sur, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que Carlos Neuhaus dirigirá las acciones del sector privado para hacer frente a las lluvias ocasionados por Fenómeno El Niño.

Villa El Salvador

Las precipitaciones causaron el colapso de los sistemas de desagüe de varias zonas de Lima sur, lo que conllevó a que aguas servidas discurran e ingresen a casas de los vecinos. Más de 50 familias del sector 1 de Villa El Salvador resultaron damnificadas.

El centro educativo Juan Pablo II, situado en la avenida Central, resultó afectado debido a que la lluvia se filtró a las aulas del segundo piso debido a que el techo es de calamina.

Dos motobombas y seis hidrojets de Sedapal llegaron a Villa El Salvador para succionar al agua empozada. El ministro del sector, Mauricio Arnillas, informó que se activará el seguro que tiene Sedapal para afrontar este tipo de hechos a fin de trasladar a las familias afectadas a hoteles hasta que se habiliten sus casas.

Unos seis hidrojets trabajan en Lima sur para drenar el agua acumulada en las calles tras la intensa llovizna y la salida de aguas servidas. (Foto: MVCS)

Anunció, además, que se declarará en emergencia hasta fin de año las zonas afectadas de Villa El Salvador para destinar los recursos a fin de realizar diversas obras, como la construcción de un bypass del colector de 60 metros, pues recordó que tiene más de 50 años y su capacidad resulta insuficiente cuando ocurren lluvias.

Villa María del Triunfo

Tal como ocurre cada vez que llueve, la parte baja del bypass del óvalo de Nueva Esperanza se llena de agua al no haber drenaje, pero esta vez la situación se tornó más caótica debido a que las aguas servidas de las alcantarillas incrementaron el nivel de agua.

El chofer de un bus de la Línea G trató de evitar la congestión vehicular que había en la vía auxiliar y optó por ir por la zona baja del bypass, pese a que se encontraba inundada, por lo que la unidad quedó atrapada en el agua. Los bomberos rescataron a los pasajeros ante el peligro que representaba el aumento del nivel del agua.

Algunos vehículos quedaron atrapados en los aniegos formados en Lima sur. (Foto: El Comercio)

Las partes laterales de las instituciones educativas Miguel Grau y República de Ecuador, ubicadas entre la avenida 26 de noviembre y el jirón Los Heraldos Negros, terminaron anegadas por la llovizna. Por obvias razones, las clases presenciales fueron suspendidas.

Chorrillos

No solo los vecinos de Chorrillos resultaron afectados por el aniego, sino también los comerciantes del mercado Los Gorriones. Las aguas servidas de los desagües ingresaron a sus locales y contaminaron sus productos, por lo que debieron desecharlos. Sus electrodomésticos también quedaron dañados.

El mercado San Martín de Porres, que agrupa a 160 vendedores y situado en la avenida El Sol, también fue afectado por los aniegos. Los vecinos indicaron que todo se originó por el desborde del río Surco.

Tacna y Arequipa

Las lluvias que cayeron, el último domingo, en los sectores de Quebrada de Burros y Morro Sama, en el distrito Sama, de la región Tacna causó un huaico, dejando varias viviendas dañadas, así como un tramo de la carretera Costanera, la cual conecta con Ilo.

En Arequipa, las lluvias registradas en las provincias de Caravelí y Camaná generaron derrumbes y el bloqueo de la carretera Atico-Ocoña, en la carretera Panamericana Sur, entre los kilómetros 709 al 782 de dicha vía, ocasionando la interrupción del tránsito vehicular.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, informó que se han suspendido los vuelos en el aeropuerto de Tacna debido a las intensas lluvias que se vienen produciendo en varios puntos del país, causando inundaciones.

Sin embargo, la mandataria precisó que el desplazamiento por vía terrestre permitirá mantener el monitoreo de la situación en dicha región.

Medidas

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana anunció que el lunes 17 de agosto las clases en los centros educativos ubicados en las zonas afectadas de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores serán virtuales. Cornelio Gonzales Torres, director de la DRELM, señaló que son más de 10 colegios de Lima sur afectados y pidió el apoyo de Sedapal para drenar el agua acumulada en el interior de los establecimientos educativos.

Las autoridades ordenaron que las clases sean remotas en los colegios afectados por las lluvias.

Tras recorrer zonas de Villa El Salvador, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió al ministro de Salud, Luis Dyer, la instalación de un hospital de campaña por un tema epidemiológico ante las lluvias y la inundación de aguas servidas.

Frente a los daños causados a los bienes de los vecinos, Polo Agüero Sánchez, gerente de Servicios Sur de Sedapal, indicó que ya se activó la póliza del seguro, por lo que personal del seguro visitará cada una de las casas afectadas para efectuar un inventario de los daños y proceder con el resarcimiento.

¿Qué originó la intensa llovizna en Lima sur?

La ingeniera Rosario Julca, de la Subdirección de Vigilancia Meteorológica de Senamhi, indicó que el último domingo en la tarde se ha presentado una llovizna “intensa y persistente”, ya que se ha alcanzado valores de hasta 7 milímetros durante siete horas en Lima, principalmente en la zona sur. Aclaró que se trata de una llovizna y no de una lluvia.

Precisó que esta precipitación en los distritos de Lima sur está vinculada a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) denominada “Aníbal” y que estas condiciones se presentarían hasta el 19 de agosto.

“En la parte costera ha generado un impacto significativo y esto debido a que tenemos una temperatura cálida del mar. Entonces, al tener una temperatura cálida en niveles bajos y al acercarse este sistema atmosférico en niveles altos de características frías, hace que se genere mayor inestabilidad, hay mayor acumulación de humedad, entra el aire frío y hace que se condense y formen las precipitaciones. Para la parte de la costa han sido lloviznas”, afirmó.

“Hay que tener mayor cuidado en los distritos de Lima sur y los que están cercanos al litoral costero, como Chorrillos, San Miguel, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, donde se pueden presentar estas lloviznas persistentes”, agregó.