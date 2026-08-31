Lima suele registrar neblina y garúa durante el invierno, especialmente en zonas cercanas al litoral; sin embargo, para este 31 de agosto la probabilidad de lluvia es baja. (Fuente: El Peruano)
Lima suele registrar neblina y garúa durante el invierno, especialmente en zonas cercanas al litoral; sin embargo, para este 31 de agosto la probabilidad de lluvia es baja. (Fuente: El Peruano)
Por Christian Gambini

Lima despedirá agosto de 2026 con un panorama predominantemente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 20 °C y 23 °C, según el pronóstico actualizado del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La entidad prevé cielo cubierto durante las primeras horas del lunes 31 de agosto, con una transición hacia condiciones parcialmente nubladas durante el día y una tendencia a llovizna durante la noche.