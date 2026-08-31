Lima despedirá agosto de 2026 con un panorama predominantemente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 20 °C y 23 °C, según el pronóstico actualizado del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La entidad prevé cielo cubierto durante las primeras horas del lunes 31 de agosto, con una transición hacia condiciones parcialmente nubladas durante el día y una tendencia a llovizna durante la noche.

¿Lloverá o habrá llovizna este lunes 31 de agosto?

La principal duda para los limeños está en si tendrán que salir con paraguas. De acuerdo con el reporte del Senamhi, sí existe una tendencia a la ocurrencia de llovizna durante la noche de este lunes, aunque el fenómeno típico de la costa peruana suele presentarse de manera ligera y localizada, por lo que no necesariamente afectará a toda Lima Metropolitana con la misma intensidad.

Durante la mañana se espera cielo cubierto, mientras que hacia el transcurso del día las condiciones tenderán a mejorar parcialmente. Este comportamiento es habitual en la capital durante los meses de invierno, cuando la humedad proveniente del océano y la cobertura nubosa tienen una fuerte influencia sobre el tiempo en los distritos cercanos al litoral.

¿Qué temperatura tendrá Lima este 31 de agosto?

El pronóstico oficial señala una temperatura máxima de 23 °C y una mínima de 20 °C para Lima. Esto significa que, aunque el cielo permanezca gris durante buena parte del día, no se espera un descenso extremo de la temperatura en la capital.

Las condiciones pueden variar entre zonas de Lima. Los distritos próximos al mar suelen presentar mayor humedad, nubosidad y sensación térmica de frío, mientras que sectores del este pueden registrar temperaturas ligeramente diferentes. Por ello, la percepción del clima puede cambiar considerablemente entre un punto y otro de la ciudad.

¿Por qué se presentan lloviznas en Lima?

La llovizna limeña está estrechamente relacionada con las condiciones atmosféricas de la costa durante el invierno. La presencia de humedad, nubosidad baja y temperaturas relativamente bajas favorece que pequeñas gotas de agua se acumulen y precipiten de manera ligera, especialmente durante la madrugada, primeras horas del día o por la noche.

Este tipo de condiciones ya se ha observado durante agosto. El pasado 16 de agosto, por ejemplo, Senamhi reportó lloviznas en sectores de Lima Sur, con acumulados aproximados de 4,2 milímetros en la estación de Villa María y un descenso progresivo de la temperatura acompañado de alta humedad.

Con este escenario, quienes tengan actividades al aire libre durante la noche de este lunes 31 de agosto deberían considerar la posibilidad de encontrar calles húmedas o una ligera llovizna, especialmente en zonas cercanas al litoral. Para los próximos días, será importante revisar las actualizaciones del Senamhi, ya que los pronósticos pueden ajustarse conforme se acerque cada jornada.

Recomendaciones para este lunes 31 de agosto

Por el pronóstico de baja probabilidad de lluvia, no sería indispensable llevar paraguas para realizar actividades en Lima. No obstante, una casaca ligera o cortaviento puede ser útil ante el cielo nublado, la humedad y los cambios de temperatura entre la mañana, el mediodía y la noche.

Si vas a manejar, se recomienda encender las luces bajas, respetar la distancia de seguridad y reducir la velocidad en pistas húmedas, especialmente en zonas costeras donde puede haber neblina. Para actividades al aire libre, es conveniente consultar las actualizaciones del Senamhi, ya que el clima de Lima puede cambiar según el distrito y la cercanía al mar.

Calor al mediodía, humedad al amanecer

Aunque este 31 de agosto no se esperan lluvias importantes en Lima, el Senamhi no descarta la presencia de neblina y lloviznas ligeras durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, sobre todo en los distritos cercanos al litoral. Estas condiciones forman parte del comportamiento habitual del invierno limeño, marcado por alta humedad y nubosidad en sectores costeros.infobae+1

El panorama puede cambiar hacia el mediodía. La disminución de nubes favorecerá una mayor presencia de brillo solar y elevará la sensación térmica, principalmente en Lima Este y Lima Norte. Distritos como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho podrían registrar temperaturas cercanas a los 29 °C, mientras que la zona costera y Lima Centro tendrían máximas alrededor de los 24 °C a 27 °C.