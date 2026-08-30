La llegada de setiembre suele generar dudas entre los trabajadores que buscan conocer cuáles serán sus próximos días de descanso. Y aunque no existe ningún feriado nacional en el Perú durante este mes, el calendario oficial sí contempla una excepción regional: el martes 8 de setiembre de 2026 será día no laborable en Apurímac por la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas. La medida no debe confundirse con un feriado nacional, pues su alcance es limitado a la región.

¿Por qué el 8 de setiembre será día no laborable?

La fecha fue establecida mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 701-2015-GR.APURÍMAC/GR, que declaró el 8 de setiembre de cada año como día festivo religioso no laborable en el ámbito de Apurímac, en homenaje a Nuestra Señora de Cocharcas. Esta celebración tiene como epicentro el conocido santuario dedicado a la Virgen y forma parte de las principales expresiones religiosas de la región.

Por ello, quienes se encuentren en Apurímac deberán distinguir entre los conceptos de feriado y día no laborable. El primero tiene alcance nacional cuando así lo establece la legislación; el segundo puede ser dispuesto mediante normas específicas y tener un ámbito territorial determinado. En el calendario oficial del Estado, el 8 de setiembre aparece expresamente como día no laborable regional para Apurímac.

¿Quiénes podrán descansar el 8 de setiembre?

La disposición regional beneficia a los trabajadores del sector público de Apurímac. En consecuencia, no se trata de una jornada libre automática para todos los trabajadores del país ni de un feriado que obligue a detener las actividades laborales a nivel nacional.

En el caso del sector privado, la situación es diferente. Los empleadores pueden acordar con sus trabajadores la aplicación de la jornada no laborable, por lo que no corresponde asumir que todas las empresas privadas de Apurímac tendrán necesariamente que cerrar o suspender actividades. Esta diferencia es una de las principales razones por las que resulta importante revisar qué tipo de descanso establece cada norma.

¿Habrá otros feriados en setiembre de 2026?

A nivel nacional, setiembre no tiene feriados nacionales en 2026. El último feriado nacional de agosto será el domingo 30, por Santa Rosa de Lima, mientras que el siguiente feriado de alcance nacional llegará recién el jueves 8 de octubre, por el Combate de Angamos. Así figura en el calendario oficial de feriados del Estado peruano.

Por tanto, el martes 8 de setiembre será una fecha especial únicamente para Apurímac, debido a la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas. Para quienes viven o trabajan en otras regiones, la jornada será laboral con normalidad. La diferencia puede parecer pequeña, pero es fundamental para evitar confusiones al momento de planificar viajes, actividades o jornadas de trabajo durante el mes.

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