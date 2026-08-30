La festividad de Nuestra Señora de Cocharcas se celebra cada 8 de setiembre y genera un día no laborable regional en Apurímac. (Fuente: Mincetur)
La festividad de Nuestra Señora de Cocharcas se celebra cada 8 de setiembre y genera un día no laborable regional en Apurímac. (Fuente: Mincetur)
Por Redacción EC

La llegada de setiembre suele generar dudas entre los trabajadores que buscan conocer cuáles serán sus próximos días de descanso. Y aunque no existe ningún feriado nacional en el Perú durante este mes, el calendario oficial sí contempla una excepción regional: el martes 8 de setiembre de 2026 será día no laborable en Apurímac por la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas. La medida no debe confundirse con un feriado nacional, pues su alcance es limitado a la región.