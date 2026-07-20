Agentes de la Dircocor ejecutaron 21 allanamientos en sedes judiciales y viviendas de los investigados en cuatro regiones el pasado 2 de julio. (Foto: Andina)
Agentes de la Dircocor ejecutaron 21 allanamientos en sedes judiciales y viviendas de los investigados en cuatro regiones el pasado 2 de julio. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente de la Corte Superior de Apurímac José Alberto Tinco Luján y su esposa, Elionora Yntusca Janampa. Ambos son investigados por el presunto delito de abuso de autoridad y otros.

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