El último jueves se realizó en la redacción histórica de El Comercio el foro “Estemos listos: el Perú ante El Niño”, una iniciativa de este Diario y Hombro a Hombro que reunió a especialistas en seis mesas de trabajo para identificar las principales brechas que el país debe cerrar ante la llegada del fenómeno El Niño.

Pero el análisis no se quedó en el diagnóstico. Los participantes también presentaron propuestas y medidas concretas para reducir los efectos del fenómeno El Niño y fortalecer la capacidad de respuesta del país. Estas son algunas de las principales propuestas formuladas por los especialistas.

Especialistas del foro “Estemos listos: el Perú ante El Niño” plantearon medidas para enfrentar el fenómeno El Niño. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

Las propuestas

Elizabeth Cavero Cairo, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, sostuvo que, en el ámbito de la salud, ha identificado una brecha que espera sea atendida con el inicio del nuevo gobierno: la falta de un comando con participación del sector público y privado para coordinar la producción y distribución de medicamentos y dispositivos médicos.

“Debe crearse un comando que permita realizar compras especiales durante la emergencia. De esta manera, se garantizará el abastecimiento oportuno de medicamentos que serán distribuidos en las zonas donde más se necesiten”, dijo.

“Estas adquisiciones deberían realizarse sobre la base de una lista elaborada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), para identificar qué se requiere en cada departamento. Así se podrá dotar a las familias de los recursos necesarios para atender la emergencia”, agregó.

Mencionó que principalmente deben participar el Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud, además de entidades encargadas de la atención de emergencias, como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

“Deberíamos contar con un cronograma de acción que permita verificar si la medida planteada se está cumpliendo de manera efectiva, mediante evaluaciones semanales y quincenales. Además, debe existir un control permanente de la Contraloría para supervisar su correcta ejecución”, concluyó.

Elizabeth Cavero Cairo, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas. Foto: GEC. / Julio Reano

Por su parte, Ibis Martínez Sanguinetti, directora de Perspektiva Marketing y Comunicaciones, señaló que existe un exceso de información que no está llegando de manera adecuada a la población en riesgo. “Se evidencia la necesidad de transmitir un mensaje uniforme y sencillo, con el apoyo integrado de los medios de comunicación, para fortalecer la cultura de prevención”, sostuvo.

“Pienso en tres propuestas. La primera es crear un mensaje único y sencillo que llegue a todo el país a través de medios nacionales y locales, que tienen un amplio alcance en las regiones. La segunda consiste en fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones, que suele ser vulnerable durante los huaicos. Y la tercera es reforzar la señalización física para que la población identifique las zonas de riesgo y evite construir en ellas”, resaltó.

Indicó que deben participar todos los medios de alcance nacional, como El Comercio, así como radios y canales de televisión, como América Televisión. “Además, como he mencionado antes, los medios regionales serán de gran ayuda para llegar a la población, al igual que las redes sociales. Incluso, pueden instalarse paneles informativos en distintas comunidades para reforzar los mensajes de prevención”, propuso.

Como indicadores, sostuvo que se pueden realizar encuestas para conocer qué tan preparada está la población, tanto casa por casa como en los colegios. Por ejemplo, verificar si cuentan con una mochila de emergencia o si cada familia tiene un plan de acción ante una inundación.

Ibis Martínez Sanguinetti, directora de Perspektiva Marketing y Comunicaciones. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

El siguiente especialista es Jaime Sayan Araujo, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien señaló que uno de los principales desafíos tiene que ver con el financiamiento de las actividades e intervenciones que deben ejecutarse en los tres niveles de gobierno: local, regional y nacional. “Es fundamental garantizar una adecuada ejecución del gasto para enfrentar con éxito el fenómeno de El Niño”, indicó.

“El principal plan de acción que debe ejecutar el Gobierno Central se basa en la información que el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) actualiza cada 15 días sobre la evolución del Niño Costero. A partir de esos reportes, venimos sosteniendo reuniones con diversas entidades para priorizar la ejecución del presupuesto y realizar las intervenciones necesarias para enfrentar este fenómeno en los próximos meses”, expresó.

Reiteró que se necesita la intervención de todos los niveles de gobierno, pero que el sector privado también cumple un rol fundamental, por ejemplo, en la atención y entrega de ayuda humanitaria.

“Nosotros, como Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, nos encargamos de medir el avance en la ejecución del presupuesto destinado a las actividades necesarias para enfrentar El Niño”, mencionó.

Jaime Sayan Araujo, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Foto: GEC. / HUGO PEREZ

Por otro lado, Juan Carlos Castro Vargas, integrante del equipo de transferencia para el fenómeno El Niño de Fuerza Popular, señaló que “Piura es una región realmente crítica para nosotros. Le siguen Lambayeque, La Libertad, Ica y Lima, especialmente por la presencia de quebradas. En estas zonas se requiere con urgencia la instalación de barreras dinámicas. Buscamos brindar una solución inmediata una vez que el nuevo gobierno asuma funciones”.

“Es importante realizar primero la limpieza de los ríos. Hemos identificado 583 puntos críticos en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Cusco y Puno. Lo segundo es rehabilitar la infraestructura hidráulica, debido a que los actuales canales están en riesgo de romperse. Finalmente, se debe gestionar adecuadamente los reservorios del sur, ya que El Niño también afectará con sequías”, añadió.

Castro considera que el sector privado es necesario por su capacidad de respuesta y puede complementar el trabajo del Estado. “Con el nuevo gobierno, es importante trabajar de manera articulada. También se requiere la participación de la sociedad civil, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y todos los actores que puedan sumarse”, precisó.

“Un indicador primordial será la reducción de la vulnerabilidad en las regiones. Esto permitirá verificar si las obras de encauzamiento ejecutadas logran mitigar los efectos negativos. Ese es el indicador al que debemos apuntar”, concluyó.

Juan Carlos Castro Vargas, integrante del equipo de transferencia para el fenómeno El Niño de Fuerza Popular. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

Álvaro Vizcardo Wiese, gerente Central de Construcción y Energía en Ferreyros S.A., también presentó su propuesta. Sin embargo, antes identificó una brecha. “Hay una gran falta de defensas ribereñas. Por ello, es importante acelerar las obras pendientes y culminar las que están inconclusas para ayudar a las comunidades”, dijo.

“Propongo la creación de un decreto de urgencia que permita agilizar el proceso de preparación ante estos desastres, eliminando trabas burocráticas para avanzar más rápido. Además, sería ideal contar con un inventario de maquinaria y equipos, como maquinaria de construcción y motobombas, necesarios para enfrentar El Niño”, agregó.

Consideró que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) debe asumir el liderazgo. Sin embargo, opinó que también se debe contar con la participación de Indeci y la PCM, así como de frentes privados como Hombro a Hombro.

“Yo creo que el indicador principal debería ser la cantidad de obras pendientes de culminar, así como el porcentaje de avance y el tiempo estimado para su finalización”, mencionó.

Álvaro Vizcardo Wiese, gerente Central de Construcción y Energía en Ferreyros S.A. / HUGO PEREZ

La expresidenta del Consejo de Ministros y actual directora (e) de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles, también abordó el problema de las obras paralizadas. “Muchas de ellas están ubicadas en zonas donde golpeará El Niño. Son recursos públicos ya invertidos que no están generando beneficios y que podrían deteriorarse aún más con la llegada del fenómeno. Hay obras con un avance del 80% o 90% que podrían culminarse rápidamente”, consideró.

“Desde ProInversión me comprometo a trabajar un proyecto de decreto de urgencia, que ya tenemos casi terminado, para reducir los plazos previos en procesos como Obras por Impuestos y lograr una adjudicación más rápida. Uno de los principales problemas del Estado es la burocracia. Si bien debemos mantener controles para evitar la corrupción, es posible implementar mecanismos acelerados con la participación de la Contraloría”, afirmó.

Indicó que ProInversión tendrá un rol clave para agilizar la ejecución de obras. “No se debe crear una nueva dependencia, sino una coordinación centralizada para la gestión de la emergencia. Ya existe un indicador. Se trata del índice de resiliencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que evalúa el nivel de preparación en infraestructura preventiva”, culminó.

La expresidenta del Consejo de Ministros y actual directora (e) de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

Finalmente, Mónica Obando Medina, gerente senior de Asuntos Corporativos en LATAM Airlines Perú, sostuvo que “hay que asegurar que los aeropuertos estén en condiciones para garantizar la conectividad y el traslado rápido de personas, equipos y ayuda humanitaria cuando las carreteras queden interrumpidas. Además, es importante identificar qué aeropuertos podrían verse afectados por estos eventos climáticos”.

“Se deben conformar mesas de trabajo con equipos multidisciplinarios que puedan activarse apenas ocurra la emergencia y actuar de manera articulada. Así, todos tendrán acceso a la misma información, coordinarán las acciones y podrán intervenir cuando sea necesario para garantizar una respuesta rápida y coordinada. Deben participar Cenepred e Indeci. Este trabajo también debe articularse con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y, desde el sector privado, con los aeropuertos y las aerolíneas”, mencionó.

Sostuvo que la base debería ser una matriz de riesgos para evaluar la exposición a lluvias extremas, el drenaje de las pistas y plataformas, el coeficiente de frenado, el estado del terminal y los accesos. “Con esa información se podrán identificar los aeropuertos más críticos, priorizar las intervenciones y actualizar periódicamente la evaluación”, afirmó.

Mónica Obando Medina, gerente senior de Asuntos Corporativos en LATAM Airlines Perú. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

Es así como El Comercio, junto a Hombro a Hombro, busca no solo visibilizar las problemáticas, sino también impulsar que especialistas y distintos sectores tomen acción para reducir los efectos negativos de los desastres naturales.