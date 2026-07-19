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Resumen

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El último jueves se realizó en la redacción histórica de El Comercio el foro “Estemos listos: el Perú ante El Niño”, una iniciativa de este Diario y Hombro a Hombro que reunió a especialistas en seis mesas de trabajo para identificar las principales brechas que el país debe cerrar ante la llegada del fenómeno El Niño.

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