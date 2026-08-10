En medio de un país altamente sísmico, ciertas viviendas pueden representar una bomba de tiempo para sus habitantes frente a un fuerte sismo. De hecho, más del 80 % de las casonas construidas en el Centro de Lima entre los siglos XVIII y finales del XIX se encuentran visiblemente deterioradas y vulnerables debido al desgaste acumulado con el paso de los años. Así como estas residencias, existen otras edificaciones informales y con materiales inapropiados que, por lo general, son un peligro para la población. Frente a esta preocupante situación, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) identificó los distritos de Lima que presentan mejores condiciones de seguridad y estabilidad ante la eventual ocurrencia de un terremoto en el país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS DISTRITOS MÁS SEGUROS DE LIMA ANTE UN TERREMOTO, SEGÚN EL CISMID?

Según el CISMID, algunos distritos de Lima cuentan con suelos más estables frente a un posible terremoto de gran magnitud debido a sus condiciones geológicas, determinadas por las características físicas, químicas y estructurales del terreno y las rocas de cada zona. Sin embargo, el centro de investigación de la UNI también identificó sectores de la capital con suelos inestables o blandos, los cuales presentan un mayor nivel de peligrosidad ante un evento sísmico. A continuación, te presentamos, compartido por La República, la lista de distritos que presentan mayor y menor seguridad en la capital peruana:

Distritos más seguros Distritos menos seguros Breña Ancón Centro de Lima Ate Jesús María Chorrillos Lince Comas Magdalena Independencia Miraflores Laderas de Carabayllo San Isidro San Juan de Lurigancho San Miguel Ventanilla Villa El Salvador

¿QUÉ ZONAS DE LIMA Y CALLAO SERÍAN AFECTADAS ANTE UN TERREMOTO DE 8.8?

En una entrevista para RPP, el especialista en gestión del riesgo de desastres del Indeci, Mario Valenzuela, informó que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) realizó un simulacro basándose en un terremoto de 8.8 en Lima y Callao. El estudio indicó que entre 4 y 7 millones de personas resultarían afectadas por este desastre natural, debido al tipo de suelo, el nivel de densidad poblacional y el predominio de la autoconstrucción. Entre los distritos identificados con estos factores se encuentran Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Comas, Ancón, San Juan de Lurigancho y Carabayllo.

Según el especialista del Indeci, quien se basó en el informe del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), el mapa de microzonificación sísmica advierte que existen zonas con suelo blando, por lo que las viviendas están expuestas a sufrir fuertes daños. Además los predios antiguos o los que han sido construidos sin asesoría profesional podrían correr la misma suerte, mientras que los edificios de más de 20 pisos han sido levantados con normativa antisísmica vigente. Así, Valenzuela brindó una serie de criterios dirigidos a la población para que puedan revisar sus casas, aunque sostuvo que, ante cualquier duda, es mejor recurrir a un ingeniero o arquitecto.