Por Redacción EC

En medio de un país altamente sísmico, ciertas viviendas pueden representar una bomba de tiempo para sus habitantes frente a un fuerte sismo. De hecho, más del 80 % de las casonas construidas en el Centro de Lima entre los siglos XVIII y finales del XIX se encuentran visiblemente deterioradas y vulnerables debido al desgaste acumulado con el paso de los años. Así como estas residencias, existen otras edificaciones informales y con materiales inapropiados que, por lo general, son un peligro para la población. Frente a esta preocupante situación, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) identificó los distritos de Lima que presentan mejores condiciones de seguridad y estabilidad ante la eventual ocurrencia de un terremoto en el país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.