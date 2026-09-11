Por Kenyi Peña Andrade

Comer de manera equilibrada no significa eliminar por completo determinados alimentos ni recurrir a preparaciones complicadas. La Universidad de Harvard propone una fórmula sencilla para organizar las comidas diarias y conseguir una combinación adecuada de nutrientes en cada plato. La denominada guía del plato para comer saludable plantea distribuir los alimentos de acuerdo con su aporte y priorizar aquellos que pueden formar parte de una alimentación variada. La propuesta pone especial atención en las verduras, frutas, cereales integrales y fuentes de proteína, además de recomendar determinadas bebidas y tipos de grasas para acompañar las comidas. Se trata de una referencia que puede adaptarse a diferentes estilos de alimentación y que busca facilitar decisiones más saludables al momento de elegir qué colocar en el plato. Sin embargo, las cantidades pueden variar de acuerdo con las necesidades de cada persona, considerando factores como la edad y el nivel de actividad física. A continuación, conoce cómo funciona esta propuesta y qué alimentos pueden formar parte de ella.