Comer de manera equilibrada no significa eliminar por completo determinados alimentos ni recurrir a preparaciones complicadas. La Universidad de Harvard propone una fórmula sencilla para organizar las comidas diarias y conseguir una combinación adecuada de nutrientes en cada plato. La denominada guía del plato para comer saludable plantea distribuir los alimentos de acuerdo con su aporte y priorizar aquellos que pueden formar parte de una alimentación variada. La propuesta pone especial atención en las verduras, frutas, cereales integrales y fuentes de proteína, además de recomendar determinadas bebidas y tipos de grasas para acompañar las comidas. Se trata de una referencia que puede adaptarse a diferentes estilos de alimentación y que busca facilitar decisiones más saludables al momento de elegir qué colocar en el plato. Sin embargo, las cantidades pueden variar de acuerdo con las necesidades de cada persona, considerando factores como la edad y el nivel de actividad física. A continuación, conoce cómo funciona esta propuesta y qué alimentos pueden formar parte de ella.

¿CÓMO DEBE DISTRIBUIRSE UN PLATO SALUDABLE?

La propuesta de Harvard parte de una división sencilla: aproximadamente la mitad del plato debería estar compuesta por verduras y frutas. La recomendación es incorporar diferentes variedades para obtener una combinación amplia de nutrientes, colores y texturas. Las verduras pueden consumirse tanto crudas como cocidas, mientras que las frutas representan otra fuente importante de vitaminas, minerales, fibra y otros componentes de interés nutricional.

La otra mitad se divide entre cereales integrales y alimentos ricos en proteínas. Una cuarta parte puede destinarse a opciones como quinua, avena, arroz integral, pan elaborado con cereales integrales o papas preparadas, por ejemplo, al horno o cocidas. Estos alimentos pueden aportar energía y fibra, especialmente cuando se priorizan las versiones integrales frente a los productos refinados.

PROTEÍNAS Y GRASAS: ¿QUÉ OPCIONES ELEGIR?

El cuarto restante del plato está destinado a las proteínas. Entre las alternativas que pueden incorporarse aparecen el pescado, el pollo y las legumbres. La propuesta también contempla el consumo de otros alimentos proteicos, aunque recomienda moderar la presencia de carnes rojas y productos procesados dentro de una alimentación habitual.

Las grasas utilizadas para preparar o acompañar los alimentos también forman parte de las recomendaciones. Harvard plantea preferir aceites vegetales como los de oliva, soya, maíz o girasol, en lugar de aquellos que contienen grasas trans poco saludables. La elección de las fuentes de grasa es relevante porque no todas tienen el mismo perfil nutricional y algunas pueden ser más convenientes dentro de una dieta equilibrada.

¿QUÉ BEBER DURANTE LAS COMIDAS?

La bebida que acompaña los alimentos también puede modificar la calidad general de una comida. Dentro de esta guía, el agua aparece como una de las principales opciones para mantener una adecuada hidratación. El café y el té también pueden formar parte de la alimentación, siempre considerando la manera en que se consumen y evitando añadir cantidades excesivas de azúcar.

En cambio, se aconseja limitar las bebidas azucaradas debido a su contenido de azúcar añadido. La propuesta también plantea moderar el consumo de leche y otros productos lácteos a una o dos porciones diarias. En el caso de los jugos de frutas, se recomienda mantener una cantidad pequeña al día, debido a que pueden concentrar una cantidad considerable de azúcar incluso cuando proceden de frutas.

LOS GRUPOS DE ALIMENTOS QUE NO DEBEN FALTAR

Una alimentación variada puede construirse a partir de diferentes grupos de alimentos. Los cereales integrales destacan por su aporte de fibra y otros nutrientes; las frutas y verduras proporcionan vitaminas, minerales y fibra; mientras que los lácteos pueden aportar proteínas, vitaminas y minerales relacionados con el mantenimiento de los huesos. Las fuentes proteicas, tanto animales como vegetales, cumplen además funciones importantes para el mantenimiento y reparación de los tejidos.

No obstante, las necesidades alimentarias no son idénticas para todas las personas. La edad, el sexo, el nivel de actividad física y otras características individuales pueden influir en la cantidad de alimentos que necesita cada organismo. Por ello, la guía de Harvard puede utilizarse como una referencia general para organizar las comidas, pero las porciones deben adecuarse a las necesidades particulares de cada persona. A esta alimentación se suma la importancia de realizar actividad física de manera frecuente, una práctica que contribuye al control del peso y ayuda a reducir el riesgo asociado al sedentarismo.