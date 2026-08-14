Por Redacción EC

El envejecimiento forma parte del proceso natural de la vida, pero determinados comportamientos pueden contribuir a mantener un mejor estado de salud durante más tiempo. En ese contexto, un especialista dedicado al estudio de la longevidad y vinculado con la Facultad de Medicina de Harvard destaca la importancia de incorporar ciertas conductas en la rutina diaria para cuidar nuestra salud. Sus recomendaciones apuntan a prácticas que podrían favorecer una mayor expectativa de vida y un envejecimiento más saludable.