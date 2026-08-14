El envejecimiento forma parte del proceso natural de la vida, pero determinados comportamientos pueden contribuir a mantener un mejor estado de salud durante más tiempo. En ese contexto, un especialista dedicado al estudio de la longevidad y vinculado con la Facultad de Medicina de Harvard destaca la importancia de incorporar ciertas conductas en la rutina diaria para cuidar nuestra salud. Sus recomendaciones apuntan a prácticas que podrían favorecer una mayor expectativa de vida y un envejecimiento más saludable.

¿POR QUÉ RAZÓN ESTOS ALIMENTOS ACELERAN EL ENVEJECIMIENTO Y CUÁLES SON DE ACUERDO A INFORMACIÓN CIENTÍFICA?

Científicamente, diversos estudios validan la importancia de ingerir alimentos que contienen proteínas, minerales y diversos nutrientes, pero cuando incorporamos aquellos con pocos beneficios, empiezan a surgir desórdenes cuyas características terminan acelerando la llegada de la vejez conforme transcurren los años.

En ese sentido, hoy pasaremos a compartirte información relacionada a precisamente el envejecimiento que si bien experimentamos como parte del ciclo natural biológico, tiende a acentuarse luego de consumir ciertos productos marcados por la acumulación de azúcares, exceso de sodio también, y las denominadas grasas trans que terminan obstruyendo nuestras arterias y aumentan el riesgo de cardiopatía coronaria.

A continuación, y gracias a datos contenidos en la revista científica Ageing Research Reviews, repasamos los nombres de los alimentos que originan el aligeramiento de la vejez como tal, y repercute directamente en la piel:

Productos azucarados

- Las bebidas con alto contenido de azúcares, por ejemplo, provocan el rápido envejecimiento a medida que las células se van extinguiendo también por el excesivo consumo de pasteles, golosinas, y envasados.

Alimentos procesados

- Productos ricos en grasas saturadas, azúcares añadidos también y sodio que terminan acelerando la vejez como tal debido a la presencia de aditivos en sopas enlatadas o deshidratadas, fideos empaquetados “instantáneos”, margarinas, papas fritas, gaseosas, entre otros.

Grasas trans

- Considerada como el principal enemigo del organismo, estos compuestos artificiales nocivos nos aportan solamente calorías vacías enmarcadas en alimentos fritos y productos de panadería industrial como galletas saladas y bizcochos.

Asimismo, la Clínica Antiaging Madrid revela que tanto el café como conservantes y además el alcohol, tienen efectos deshidratadores cuya afectación influye negativamente en funciones hepáticas, por ejemplo, provocan la pérdida de elasticidad, tonificación de la piel, y originan también la aparición de las arrugas prematuras.

¿CUÁL ES LA FRUTA MÁS NUTRITIVA DEL MUNDO? ESTO DICE LA CIENCIA

El kiwi es aquella que actúa como antioxidante, siendo la Kaquiara II y MG-6 dos de sus variedades más importantes que al madurar en invierno, “aparece en el mercado a partir de octubre y se mantiene en perfectas condiciones hasta mayo”, consumiéndose además “desde finales de mayo hasta principios de noviembre” las provenientes de Nueva Zelanda.

Con respecto a su aporte nutricional, la FEN manifiesta que dicha baya posee fibra de tipo insoluble, y contribuye en nuestro organismo mediante una “cantidad moderada de hidratos de carbono en forma de azúcares”, que cubre el 85% de las ingestas diarias recomendadas si comemos uno de tamaño mediano.

Asimismo, resalta la contribución a la protección de las células frente al daño oxidativo por parte del kiwi, conteniendo además “una enzima proteolítica (actidina) que ayuda a digerir las proteínas”.