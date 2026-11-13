En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones continúan experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese contexto, un reciente análisis meteorológico ha llamado la atención de los especialistas, luego de que el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) advirtiera que este fenómeno natural alcanzaría un segundo pico entre 2026 y 2027. Este escenario podría exponer a varias ciudades a inundaciones y huaicos, con consecuencias que afectarían a la población. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICE EL ANÁLISIS EUROPEO SOBRE EL FENÓMENO EL NIÑO PARA EL 2027?

Basándose en información del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, el meteorólogo Matheus Manente, de Meteored, informó que el Fenómeno El Niño registraría un segundo pico de temperatura entre fines de 2026 y 2027 frente a las costas de Sudamérica. Es decir, según las proyecciones del modelo europeo, este comportamiento sería similar al que ocurrió durante los eventos de 1982-1983 y 1997-1998, periodos en los que se presentaron condiciones climáticas extremas, como altas temperaturas, lluvias intensas e inundaciones, entre otros fenómenos.

#omm #cambioclimatico #meteorologia #ciencia #clima ♬ sonido original - Sala de Prensa @saladeprensacl Expertos advierten que el fenómeno "Super Niño" genera un impacto fuera de escala global La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y diversos especialistas alertaron que la consolidación de un "Super Niño" de extraordinaria intensidad está llevando las temperaturas del planeta a niveles excepcionales fuera de escala, rompiendo récords históricos. La interacción de este calentamiento súbito del océano con el cambio climático de fondo mantendrá la severidad de tormentas, sequías y olas de calor extremas a nivel global, extendiendo sus repercusiones y secuelas ambientales hasta bien entrado el año 2027. #superniño

Sin embargo, especialistas locales indicaron que esto no significa necesariamente que se presenten precipitaciones con la misma intensidad que en esa época. De hecho, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” en el Perú (ENFEN) prevé que este fenómeno mantenga una magnitud extraordinaria hasta el verano de 2027 (febrero) y que luego se debilite progresivamente hasta junio. En tanto, mantienen bajo vigilancia la posibilidad de un segundo pico de temperatura, cuyos efectos en las lluvias dependerán de las condiciones atmosféricas, conforme comparte La República.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS MILÍMETROS DE LLUVIA Y CÓMO SE MIDE LA CANTIDAD DE AGUA CAÍDA?

A través de un video compartido en las redes sociales oficiales, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego explicó de manera práctica cómo se mide la cantidad de lluvia y qué significa la precipitación expresada en milímetros. En el clip, el titular del Midagri, Marco Antonio Vinelli, realizó una demostración con recipientes de 8 y 12 litros de agua, cuyo contenido vertió en un depósito para explicar que 40 milímetros de lluvia equivalen a 40 litros de agua acumulados por cada metro cuadrado.

Además, ante las fuertes precipitaciones que vienen afectando a las regiones de Tumbes y Piura, el ministro explicó por qué es importante conocer estos niveles de lluvia, especialmente en las cuencas ciegas, donde el agua puede acumularse y provocar inundaciones. De esta manera, el Midagri busca ayudar a la población a comprender la magnitud de las precipitaciones y la importancia de estar preparada frente al impacto del Fenómeno El Niño.