Por Redacción EC

En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones continúan experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese contexto, un reciente análisis meteorológico ha llamado la atención de los especialistas, luego de que el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) advirtiera que este fenómeno natural alcanzaría un segundo pico entre 2026 y 2027. Este escenario podría exponer a varias ciudades a inundaciones y huaicos, con consecuencias que afectarían a la población. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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