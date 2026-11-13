La visita del papa León XIV al Perú no solo ha estado marcada por multitudinarias muestras de afecto, encuentros religiosos y actividades oficiales. Desde su llegada el 11 de noviembre de 2026, el pontífice ha aprovechado cada intervención para transmitir reflexiones sobre la identidad peruana, la convivencia, la esperanza y los desafíos de la sociedad. Sus palabras también han tenido un significado especial por su pasado como obispo de Chiclayo y por la nacionalidad peruana que recibió en 2015. En sus primeros discursos ante autoridades, representantes de la sociedad civil, jóvenes y universitarios, dejó 20 mensajes que resumen buena parte de su pensamiento durante esta visita apostólica.

El papa León XIV y su profundo vínculo con el Perú

1. El regreso a una tierra especial. Una de las primeras reflexiones del pontífice estuvo relacionada con la emoción de volver al Perú. Recordó que su experiencia en el país dejó una huella profunda en su vida y que regresar representa mucho más que cumplir una agenda oficial.

2. La nacionalidad peruana como símbolo de unión. León XIV recordó que recibió la nacionalidad peruana en 2015 y destacó que ese reconocimiento formalizó un vínculo construido durante años de convivencia, trabajo pastoral y cercanía con la población.

3. Una etapa que volvería a vivir. El santo padre expresó su gratitud por los años que pasó en el territorio peruano y dejó entender que, incluso con las dificultades que enfrentó, volvería a recorrer ese camino con alegría.

4. El valor de compartir la vida cotidiana. También evocó los momentos en que visitaba hogares, escuchaba las preocupaciones de las familias y compartía sus costumbres. Recordó incluso la gastronomía peruana como parte de las experiencias que fortalecieron su cercanía con la población.

Sus mensajes sobre el amor a la patria y la convivencia

5. Amar al Perú significa preocuparse por su gente. El pontífice planteó que el verdadero compromiso con una nación no se limita a expresar orgullo por sus símbolos, sino que implica trabajar para que todos sus habitantes puedan vivir dignamente.

6. La diversidad debe convertirse en una fortaleza. Al referirse a las distintas lenguas, culturas y tradiciones del país, destacó la importancia de escuchar a quienes tienen diferentes formas de pensar y de expresarse.

7. Las diferencias no deben convertirse en enfrentamientos. León XIV recordó que una sociedad democrática está integrada por personas con distintas convicciones, pero que todas deben encontrar puntos de encuentro para construir un futuro compartido.

8. La reconciliación necesita justicia y sensibilidad. Al referirse a los momentos difíciles de la historia peruana, pidió abordar las heridas del pasado con responsabilidad, respeto y disposición para recuperar la concordia.

Democracia, seguridad y solidaridad: las reflexiones del pontífice

9. Nadie tiene todas las respuestas. El papa invitó a reconocer que los problemas de una nación no pueden resolverse desde una sola perspectiva. Por ello, consideró fundamental escuchar otras opiniones y buscar soluciones mediante el diálogo.

10. La paz comienza en los hogares. Una de sus reflexiones más cercanas a la vida cotidiana estuvo relacionada con la seguridad de las familias: poder salir a trabajar, cuidar a los hijos y regresar a casa sin temor.

11. La solidaridad debe reflejarse en las instituciones. El pontífice valoró la capacidad de los peruanos para ayudarse durante las emergencias, pero también pidió que las autoridades respondan con responsabilidad, prevención y rapidez cuando la población necesita protección.

12. Los migrantes mantienen vivo su vínculo con el país. León XIV destacó que vivir lejos del Perú no significa perder el amor por la tierra de origen. También recordó las expresiones de fe de los peruanos que mantienen sus tradiciones religiosas en otras partes del mundo.

Los mensajes del papa León XIV dirigidos a los jóvenes peruanos

13. Cada joven debe preguntarse qué busca en la vida. Durante la Vigilia de Oración en el Estadio Nacional, el papa planteó una reflexión sobre los sueños, las aspiraciones y las decisiones personales. Invitó a los asistentes a pensar qué esperan realmente de su futuro.

14. La fe también puede acompañar los momentos difíciles. El pontífice recomendó acercarse a Jesús cuando aparezcan el sufrimiento, las dudas o las preocupaciones. Su mensaje estuvo dirigido especialmente a quienes atraviesan situaciones que parecen difíciles de superar.

15. Apostar por los talentos y los proyectos personales. León XIV animó a los jóvenes a desarrollar sus capacidades, valorar sus raíces culturales y comprometerse con iniciativas que contribuyan positivamente a la sociedad.

16. No vivir únicamente para cumplir las expectativas de otros. Otra de sus reflexiones estuvo relacionada con la libertad de construir un camino propio. El papa pidió no renunciar a los sueños por intentar satisfacer las exigencias ajenas y reconocer que cada persona puede aportar algo diferente al mundo.

Esperanza, segundas oportunidades y amistad: las últimas reflexiones

17. Siempre existe la posibilidad de comenzar nuevamente. El santo padre dirigió un mensaje a quienes sienten que han cometido demasiados errores o que han perdido oportunidades. Su reflexión estuvo centrada en la esperanza, el perdón y la posibilidad de reconstruir el camino personal.

18. La amistad puede transformar una vida. León XIV destacó la importancia de los vínculos sinceros y de acompañar a quienes atraviesan momentos complicados. También invitó a los jóvenes a compartir su fe mediante acciones concretas y no solamente con palabras.

19. No hay que esconder las emociones ni el sufrimiento. En su encuentro con los jóvenes, el pontífice recordó que nadie está obligado a mostrarse siempre fuerte. Reconocer las propias dificultades y buscar compañía también forma parte del crecimiento personal y espiritual.

20. El silencio y la oración ayudan a encontrar respuestas. Finalmente, invitó a los asistentes a reservar espacios para la reflexión, acercarse a Jesús y preguntarse qué sentido quieren darle a sus vidas. Una invitación a no dejar que las preocupaciones cotidianas apaguen sus esperanzas.

Los mensajes del papa León XIV han dejado una temática común durante sus primeras jornadas en el Perú: la necesidad de construir una sociedad más solidaria, escuchar a quienes piensan diferente y mantener la esperanza frente a las dificultades. Su regreso a Chiclayo, ciudad donde desarrolló buena parte de su labor pastoral, también ha reforzado el carácter especial de esta visita. El pontífice continuará con sus actividades en el norte y otras regiones antes de regresar a Lima para presidir la misa multitudinaria del lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas.