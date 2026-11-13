El papa León XIV pronunció mensajes de fe, esperanza, unidad y solidaridad durante sus primeros días de visita apostólica al Perú, donde recordó su vínculo con el país y compartió reflexiones dirigidas a los jóvenes. (Foto: Difusión)
El papa León XIV pronunció mensajes de fe, esperanza, unidad y solidaridad durante sus primeros días de visita apostólica al Perú, donde recordó su vínculo con el país y compartió reflexiones dirigidas a los jóvenes. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV al Perú no solo ha estado marcada por multitudinarias muestras de afecto, encuentros religiosos y actividades oficiales. Desde su llegada el 11 de noviembre de 2026, el pontífice ha aprovechado cada intervención para transmitir reflexiones sobre la identidad peruana, la convivencia, la esperanza y los desafíos de la sociedad. Sus palabras también han tenido un significado especial por su pasado como obispo de Chiclayo y por la nacionalidad peruana que recibió en 2015. En sus primeros discursos ante autoridades, representantes de la sociedad civil, jóvenes y universitarios, dejó 20 mensajes que resumen buena parte de su pensamiento durante esta visita apostólica.

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