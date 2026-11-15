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El Papa se refirió a la Amazonía en su primer día en el Perú. Se espera que el domingo se pronuncie sobre los principales problemas de la región desde Pucallpa.
El Papa se refirió a la Amazonía en su primer día en el Perú. Se espera que el domingo se pronuncie sobre los principales problemas de la región desde Pucallpa.
Por Renzo Giner Vásquez

Este domingo, León XIV se convertirá en el primer papa que pise la tierra de Pucallpa. Y pese a la brevedad de su visita, estimada en cuatro horas y media, se espera que deje un potente mensaje en defensa de la Amazonía.

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