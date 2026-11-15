Este domingo, León XIV se convertirá en el primer papa que pise la tierra de Pucallpa. Y pese a la brevedad de su visita, estimada en cuatro horas y media, se espera que deje un potente mensaje en defensa de la Amazonía.

Durante sus primeras jornadas en el Perú, el máximo líder de la Iglesia Católica ya se ha referido a algunas de las problemáticas que enfrenta el pulmón del planeta.

El miércoles 11, en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito limeño de San Borja, resaltó la historia milenaria del país y destacó cómo está “formada por pueblos de diversas lenguas y tradiciones. Parte de esa historia sigue contándose en quechua, aimara y en las lenguas de la Amazonía”.

En dicho evento, además, llamó la atención sobre cómo el aprovechamiento de los recursos mediante la agricultura, pesca o minería “exige cuidar la naturaleza y respetar a las comunidades que dependen de ella”.

Ambos mensajes abordan problemáticas reales y vigentes. En primer lugar, 21 de las 48 lenguas originarias del Perú afrontan el peligro de extinción en algún grado. Además, la integración de la interculturalidad es una tarea pendiente tanto en las aulas como en la sociedad.

León XIV lanzó un llamado a defender las lenguas originarias durante su alocución en el Gran Teatro Nacional el miércoles 11 de noviembre. / LA RUTA

En segundo lugar, las alarmas ambientales no han hecho más que multiplicarse en los últimos años, impulsadas sobre todo por la expansión de economías ilícitas. Por ejemplo, hasta mediados del 2025 unas 139.169 hectáreas han sido deforestadas y 225 cuerpos de agua han sido afectados debido a la actividad minera, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina.

La minería ilegal, además, se ha convertido en la actividad criminal más rentable del país según la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, superando a otras prácticas criminales como el narcotráfico o la corrupción de funcionarios.

A esto se suman otras amenazas, como la pesca clandestina, la tala indiscriminada o el aumento de presencia de grupos armados en las fronteras, principalmente con Brasil.

Esto último es uno de los puntos más graves que los delegados de las comunidades originarias expondrán a León XIV en la reunión que sostendrán en el Boulevard Yarinacocha.

Para el director del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos, el gran problema en la Amazonía reside en cómo las distintas economías ilegales se alimentan entre sí.

“No solo tenemos mucha minería ilegal, sino que el narcotráfico no ha dejado de ser ampliamente productivo. Hoy tenemos enormes desafíos que interconectan diversas economías ilegales en la Amazonía, pues es cada vez más claro que no operan solas. Eso demanda un abordaje integral por parte del Estado”, apunta el experto.

Más de 139 mil hectáreas han sido deforestadas en el Perú a causa de actividades relacionadas a la minería ilegal.

Entre sus demandas, los representantes amazónicos también alertarán sobre las amenazas que corren sus vidas. Según datos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, 37 líderes indígenas han sido asesinados desde el 2013 y otros 43 se encuentran en serio peligro actualmente.

La violencia sexual que sufren las niñas indígenas y la inoperancia del sistema de justicia es otro punto preocupante que expondrán al Sumo Pontífice. Uno de los casos que grafica esta situación es la vivida en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, donde investigaciones periodísticas revelaron a inicios de año que existían más de 800 casos de abusos perpetrados por docentes y funcionarios contra menores de edad.

En una investigación publicada en agosto, OjoPúblico reveló que el 0% de las más de 500 denuncias presentadas por niñas awajún y wampís contra docentes en Condorcanqui en 2024 contaba con sentencia firme.

Finalmente, los representantes amazónicos pedirán que el Papa se pronuncie en defensa de la Educación Intercultural Bilingüe, salud básica y cuestione la forma en la que el Estado ha limitado históricamente la inclusión y participación de los pueblos originarios en la política nacional.

DEL PAPA CHARAPA AL SÍNODO AMAZÓNICO

Si bien ni Juan Pablo II ni Francisco estuvieron en Pucallpa, la Amazonía no fue ajena a sus visitas.

En el caso del pontífice polaco, más allá de la entrañable frase pronunciada ante más de 100.000 personas en Iquitos —“el Papa se siente charapa”—, el foco estuvo puesto en la evangelización intercultural, el respeto a los pueblos nativos, la protección de su dignidad y el apoyo a los misioneros frente al abandono estatal.

Treinta y tres años después, Francisco llegaría hasta Puerto Maldonado, donde abogaría por la defensa territorial frente al extractivismo, la minería ilegal y la trata de personas; impulsaría el proceso del Sínodo Amazónico y exigiría una Iglesia con rostro amazónico.

En dicha visita, el pontífice argentino también se pronunció en contra de los estereotipos que ven a los indígenas como obstáculos para el progreso y abogó por el reconocimiento de los saberes ancestrales y la consulta previa.

Ahora está en manos de León XIV convertir a Pucallpa en un resonador de las urgencias que hoy enfrenta la Amazonía, y en las autoridades peruanas no limitarse a escuchar el mensaje y agachar la cabeza, sino traducirlo en acciones concretas.

“Hay que estar atentos al llamado que haga el Papa. Sin duda lo que diga va a sumar, pero toca ver qué líneas va a priorizar en su discurso. Según ello nos tocará hacer eco, pues no va a bastar con lo que diga. Se necesita hacer seguimiento. Lo interesante es que inevitablemente va a trazar una línea de prioridad de política que puede sumar a la presión necesaria en estos temas”, apunta por su parte Zevallos.

LA AGENDA

A las 2:30 p.m, el papa llegará al aeropuerto internacional de Pucallpa Capitán FAP David Abensur Rengifo.

En esta ciudad amazónica, se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el malecón Puerto Callao. (3:00 p.m.)

Posteriormente, el santo padre celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, prevista para las 4:45 p. m. Tras cumplir sus actividades en Pucallpa, partirá rumbo a Lima a las 7:05 p. m., a donde llegará por la noche.