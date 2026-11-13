Este viernes 13 de noviembre, como parte de su tercer día de visita apostólica en el Perú, el papa León XIV regresó a Chiclayo, tierra donde fue obispo, para protagonizar un emotivo reencuentro con las monjas de la orden de las Carmelitas Descalzas, quienes le regalaron su postre favorito, un pie de limón, así como otros dulces tradicionales.

La escena tuvo lugar tras una actividad en el Santuario Nuestra Señora de la Paz. Tras ingresar al recinto y realizar una oración frente al altar mayor, el Pontífice se acercó a las monjas que aguardaban su llegada con aplausos.

La cercanía con las presentes permitió que por un breve momento, se pudiera romper el protocolo, por lo que León XIV estrechó sus manos, conversó con ellas durante varios minutos, impartió su bendición y posó para las fotografías.

Entre los obsequios preparados para la ocasión destacaron diversos dulces y una torta especial, los cuales fueron entregados por las hermanas y recibidos por integrantes de la comitiva papal.

El Papa León XIV y un grupo de monjas de la orden Carmelitas Descalzas protagonizaron un emotivo reencuentro en Chiclayo | Foto: Captura de TV Perú

La visita al templo formó parte de una jornada en la que cientos de fieles se congregaron en las calles de la ciudad para saludar el paso de Robert Prevost, quien ejerció su labor pastoral como obispo de Chiclayo antes de asumir el pontificado.

Posteriormente, en el mismo Santuario Nuestra Señora de la Paz, León XIV encabezó una reunión con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y representantes de los consejos pastorales de la diócesis de Chiclayo y de la región Lambayeque.

Estas monjitas recibieron al Papa en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo, y le endulzaron el día con su postre favorito: un pie de limón al estilo peruano. ¡Pero fue su dulzura la que nos derritió a todos! Sigue nuestra cobertura del Papa León en Uruguay, Argentina y Perú en https://t.co/NlWW7luZP1 y mira todos los videos completos de todos sus eventos en https://t.co/3w2upEIIsL Visita https://t.co/C22cpEIfOl y descarga GRATIS el nuevo libro electrónico de EWTN: "En oración por nuestro Santo Padre, Papa León XIV". — EWTN News Español (@aciprensa) November 13, 2026