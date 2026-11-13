La reunión con las religiosas tuvo lugar en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo. | Foto: Captura de TV Perú
La reunión con las religiosas tuvo lugar en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo. | Foto: Captura de TV Perú
Por Redacción EC

Este viernes 13 de noviembre, como parte de su tercer día de visita apostólica en el Perú, el papa León XIV regresó a Chiclayo, tierra donde fue obispo, para protagonizar un emotivo reencuentro con las monjas de la orden de las Carmelitas Descalzas, quienes le regalaron su postre favorito, un pie de limón, así como otros dulces tradicionales.

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