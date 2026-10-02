Cada vez son más las personas que eligen el avión como medio de transporte para desplazarse entre distintos destinos del mundo. La extensa conexión entre aeropuertos permite realizar viajes nacionales e internacionales en menor tiempo, tanto mediante vuelos directos como aquellos que incluyen escalas, además de opciones chárter y tarifas de bajo costo. En temporadas de alta demanda, como Navidad y Año Nuevo, encontrar pasajes a precios convenientes puede convertirse en un verdadero desafío debido al incremento de viajeros. Ante este escenario, una plataforma especializada en viajes compartió algunas recomendaciones dirigidas a quienes desean conseguir boletos aéreos más económicos y aprovechar posibles promociones. La intención es ayudar a los pasajeros a identificar cuándo resulta más conveniente realizar una reserva y qué aspectos pueden considerar para reducir el gasto. En la siguiente nota, te contamos cuáles son estas sugerencias y cómo pueden ser tomadas en cuenta al momento de planificar tu próximo viaje.

¿CUÁL ES EL MEJOR MOMENTO PARA RESERVAR UN VUELO?

De acuerdo con la plataforma Travel Leisure, una de las aplicaciones más utilizadas para viajar por miles de internautas en la actualidad es Google Flights, que permite comparar y rastrear precios de pasajes aéreos de cientos de aerolíneas y agencias de viaje. Por consiguiente, el periodo ideal para hacer uso de este beneficio es con una anticipación de 60 días respecto a la fecha prevista de viaje. Es decir, es necesario configurar las alertas de precios de la plataforma a fin de obtener las mejores ofertas. Eso no es todo, según datos de Google, los viajeros pueden reducir gastos al optar por vuelos con escala, permitiéndoles ahorrar en promedio hasta un 22 % frente a las rutas directas.

Según Travel Leisure, una de las aplicaciones más utilizadas para viajar por miles de internautas en la actualidad es Google Flights.

Por su parte, los expertos en viajes sugirieron buscar vuelos entre lunes y miércoles, ya que se obtiene hasta un 13 % de descuentos, lo cual representa un ahorro en los bolsillos de los usuarios. No obstante, precisaron que elegir días específicos para comprar boletos no representa una gran diferencia, pues el día más económico para adquirir un vuelo resulta apenas 1,3 % más barato que el más costoso. “Las mejores ofertas generalmente se pueden encontrar al reservar en cualquier momento entre mediados de octubre y mediados de noviembre”, explicó Google.

¿QUÉ PAÍS DE SUDAMÉRICA CONTARÁ CON EL VUELO MÁS LARGO DEL MUNDO?

Luego de que la aviación comercial impulsara diversas rutas que superan las 16 horas de vuelo, recientemente se anunció que se iniciará una conexión entre Shanghái (China) y Buenos Aires (Argentina), a través de China Eastern Airlines. Este vuelo tendrá una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda y recorrerá cerca de 19.681 kilómetros, alcanzando aproximadamente 29 horas sobre el cielo.

Y es que, esta ruta presenta una marcada diferencia en sus tiempos de recorrido, es decir, mientras que el vuelo desde China hacia Argentina tomará alrededor de 25 horas y 30 minutos, el retorno se extenderá hasta las 29 horas, consolidándose así como el vuelo directo más largo del mundo en operación actualmente. Cabe mencionar que, pese a que el avión hará una parada técnica en Auckland, los pasajeros no tendrán la necesidad de salir de la nave, por lo que se considera un vuelo directo y sin escalas.