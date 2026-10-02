Por Redacción EC

Cada vez son más las personas que eligen el avión como medio de transporte para desplazarse entre distintos destinos del mundo. La extensa conexión entre aeropuertos permite realizar viajes nacionales e internacionales en menor tiempo, tanto mediante vuelos directos como aquellos que incluyen escalas, además de opciones chárter y tarifas de bajo costo. En temporadas de alta demanda, como Navidad y Año Nuevo, encontrar pasajes a precios convenientes puede convertirse en un verdadero desafío debido al incremento de viajeros. Ante este escenario, una plataforma especializada en viajes compartió algunas recomendaciones dirigidas a quienes desean conseguir boletos aéreos más económicos y aprovechar posibles promociones. La intención es ayudar a los pasajeros a identificar cuándo resulta más conveniente realizar una reserva y qué aspectos pueden considerar para reducir el gasto. En la siguiente nota, te contamos cuáles son estas sugerencias y cómo pueden ser tomadas en cuenta al momento de planificar tu próximo viaje.