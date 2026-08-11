Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de Papa León XIV, asumió como jefe supremo de la Iglesia Católica tras un cónclave que duró aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección no solo generó mucha conmoción entre miles de fieles en todo el mundo, sino también particularmente en nuestro país, debido a que el estadounidense pasó gran parte de su vida religiosa en el Perú. Así, luego de que el Vaticano confirmara la primera visita oficial del Sumo Pontífice al país, diversas instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. Frente a esta buena noticia, el cardenal Carlos Castillo anunció que el santo padre se reunirá con cientos de jóvenes durante su visita a la capital peruana en noviembre. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE SE REUNIRÁ EL PAPA LEÓN XIV CON LOS JÓVENES EN LIMA?

En una entrevista para RPP, el cardenal Carlos Castillo informó que, tras la confirmación del Vaticano sobre la llegada del Papa León XIV al Perú entre el 11 y 17 de noviembre de 2026, Lima será escenario de cuatro actividades, entre las que destaca un multitudinario encuentro dirigido a jóvenes que podría llevarse a cabo en uno de los principales estadios de la capital como, por ejemplo, el Estadio Nacional, Monumental, San Marcos, entre otros. Estas iniciativas forman parte del programa de preparación espiritual con motivo del año dedicado a santo Toribio de Mogrovejo en el país.

@rppnoticias 🔴📱 En una misa desarrollada este domingo en Chiclayo, Edgar Rimaycuna, secretario del papa León XIV, aseguró que el Santo Padre está emocionado por su visita al Perú. Además, aseguró que su llegada significará "un encuentro con Dios". 🎥: Parroquia San José Obrero ➡️ Más información en rpp.pe ♬ original sound - RPP Noticias

Asimismo, el prelado católico peruano sostuvo que el pastoral juvenil promueve actividades en diferentes decanatos y parroquias bajo la coordinación de la vicaría de la juventud. Entre estas destacan los Encuentros Juveniles Toribianos (EJUTOR), que congregan a 800 y 1 000 jóvenes para vivir espacios de convivencia y reflexión sobre el Evangelio, conforme comparte Infobae. “En Lima tenemos cuatro actividades que ya se han señalado y después ya las explicaré, pero una de ellas es el encuentro con todos los jóvenes. [¿Dónde sería?] Probablemente en uno de los grandes estadios que tenemos en Lima”, explicó para Diálogo de Fe.

¿CÓMO ES EL NUEVO MURAL EN HONOR AL PAPA LEÓN XIV EN CHICLAYO?

En medio del regreso al Perú del Papa León XIV en los próximos meses, la Municipalidad Provincial de Chiclayo anunció la realización de un nuevo mural en homenaje al santo padre en el mercado 9 de Octubre. Esto se debe a que Robert Prevost mantiene una profunda conexión con la ciudad norteña, tras haber vivido en el país durante 40 años, gran parte de ese tiempo en esta región. Así, el obrero del municipio, Francisco Elías, informó que la obra tomó cerca de 19 días de trabajo y posee un gran significado para los comerciantes de la zona.

“Esto se hizo de acuerdo a un requerimiento del administrador del mercado 9 de Octubre, en coordinación con la Superintendencia de Obras Públicas y convenios de la municipalidad. El material fue proporcionado por comerciantes mediante un comité para facilitar la pintura. El proceso de realización se hizo una limpieza, empastada, luego el diseño a escala que es de 4 metros de altura x 50 de ancho”, explicó el trabajador municipal para RPP.