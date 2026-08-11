Por Redacción EC

Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de Papa León XIV, asumió como jefe supremo de la Iglesia Católica tras un cónclave que duró aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección no solo generó mucha conmoción entre miles de fieles en todo el mundo, sino también particularmente en nuestro país, debido a que el estadounidense pasó gran parte de su vida religiosa en el Perú. Así, luego de que el Vaticano confirmara la primera visita oficial del Sumo Pontífice al país, diversas instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. Frente a esta buena noticia, el cardenal Carlos Castillo anunció que el santo padre se reunirá con cientos de jóvenes durante su visita a la capital peruana en noviembre. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.