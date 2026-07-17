En el marco del Fenómeno El Niño, especialistas informaron que las condiciones climáticas podrían experimentar variaciones en el invierno debido a la evolución de este evento, cuya probabilidad de afectar al país se aproxima al 99 %. Frente a esta preocupante situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que este evento climático se agravaría en las próximas semanas, generando una serie de efectos en diversas zonas del territorio nacional como en la agricultura, la pesca y el abastecimiento de alimentos. Sin embargo, en los últimos días, la aparición de un pez en la costa peruana encendió las alertas entre los pescadores debido a su inusual presencia, ya que este fenómeno guarda un antecedente relacionado con el intenso El Niño de 1982-1983. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PEZ APARECIÓ EN LA COSTA PERUANA DEBIDO AL FENÓMENO EL NIÑO?

A través de sus redes sociales, el meteorólogo Abraham Levy compartió una fotografía acerca de la presencia de varios peces conocidos como wahoo (Acanthocybium solandri) frente a las costas de Lima. De acuerdo con el especialista, la última presencia frecuente de este pez oceánico en el litoral se registró durante el fenómeno de El Niño de 1982-1983, cuando el calentamiento del mar favoreció la llegada de especies tropicales a la costa peruana, según investigaciones del IMARPE. Asimismo, dejó en claro que no representa un motivo de alarma, ya que se debe al fuerte evento que se encuentra atravesando el país desde hace meses.

Aparece el wahoo frente a #Lima. Rarísimo. Se le pescó en tiempos de #ElNiño en 1983

según me comenta una fuente confiable en este tipo de pesca. pic.twitter.com/rdRELz8Ccc — Abraham Levy (@hombredeltiempo) July 15, 2026

Eso no es todo, el hombre del tiempo indicó que el wahoo no es la única especie inusual registrada en el litoral peruano, ya que, según un informe del ENFEN, alrededor de 30 especies de peces poco comunes han sido identificadas en la costa del país como, por ejemplo, el cangrejo nadador (Euphylax dovii), una especie característica de aguas tropicales. “No es un motivo para alarmarse. La presencia de especies que normalmente no habitan nuestras costas es un indicador biológico de que el mar se ha calentado de forma importante y de que estamos atravesando un Niño muy intenso”, dijo Levy para Perú21.

¿QUÉ ADVIRTIÓ EL SENAMHI SOBRE EL FENÓMENO EL NIÑO EN EL PERÚ?

A través de una entrevista a RPP, la directora de Meteorología del Senamhi, Grinia Ávalos, señaló que el Fenómeno El Niño, que actualmente se desarrolla en una intensidad moderada, viene modificando los patrones de temperatura en diversas partes del mundo. En el caso del Perú, advirtió que esta situación hará que el invierno presente características diferentes a las que normalmente se registran durante esta estación, es decir, se presentarán días más caluroso en Lima y otras regiones con valores de hasta 25 grados. Sin embargo, la especialista indicó que esta situación responde al calentamiento del océano Pacífico, aunque no descartó la posibilidad de que se registren lluvias en los próximos días.

Asimismo, de acuerdo con el ENFEN, la meteoróloga precisó que el pico del calentamiento del mar se registraría entre agosto y noviembre, aumentando el riesgo de sequías en diversas zonas del país durante el verano de 2027. “No vamos a tener las condiciones típicas del invierno, el cielo nublado, neblinas, eso no va a ocurrir, sino que vamos a tener una mayor frecuencia de cielos despejados. Lloviznas sí, porque en la medida que los vientos que están débiles del sur, ingresen episódicamente con la atmósfera tibia, que está encima del mar cálido, pueda generar mayor saturación (y haya) algunas lloviznas matutinas, pero rápidamente va a ir a un cielo despejado”, explicó.

“Para el caso de Perú, por ejemplo, este Pacífico Central más cálido de lo normal va a generar una primavera con lluvias bastante irregulares en la sierra sur, en la región amazónica, y de mantenerse un Niño fuerte o intenso como se está previendo, según los reportes de la NOAA, podríamos tener incluso un enero, febrero, marzo del 2027 en un contexto de sequías importantes. Lo que venimos diciendo es que cada vez que se ha presentado un evento del niño en el pacífico central fuerte e intenso, generalmente ha predominado un escenario seco en Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho”, agregó Ávalos para RPP.