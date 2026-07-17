Por Redacción EC

En el marco del Fenómeno El Niño, especialistas informaron que las condiciones climáticas podrían experimentar variaciones en el invierno debido a la evolución de este evento, cuya probabilidad de afectar al país se aproxima al 99 %. Frente a esta preocupante situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que este evento climático se agravaría en las próximas semanas, generando una serie de efectos en diversas zonas del territorio nacional como en la agricultura, la pesca y el abastecimiento de alimentos. Sin embargo, en los últimos días, la aparición de un pez en la costa peruana encendió las alertas entre los pescadores debido a su inusual presencia, ya que este fenómeno guarda un antecedente relacionado con el intenso El Niño de 1982-1983. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.