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Resumen

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Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, participó en el foro "Estemos listos: el Perú ante El Niño", organizado por El Comercio y Hombro a Hombro. (Foto: SNMPE)
Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, participó en el foro "Estemos listos: el Perú ante El Niño", organizado por El Comercio y Hombro a Hombro. (Foto: SNMPE)
/ YAEL ROJAS
Por Alexander Villarroel Zurita

Tras participar en el foro “Estemos listos: el Perú ante El Niño”, organizado por El Comercio y el frente empresarial Hombro a Hombro, Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), conversó con este Diario sobre el rol que puede desempeñar el sector privado para fortalecer la preparación del país frente a un eventual fenómeno El Niño de alta intensidad. En la entrevista destaca la importancia de anticiparse a la emergencia mediante un trabajo articulado con las autoridades y una planificación preventiva.

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Entrevista