Tras participar en el foro “Estemos listos: el Perú ante El Niño”, organizado por El Comercio y el frente empresarial Hombro a Hombro, Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), conversó con este Diario sobre el rol que puede desempeñar el sector privado para fortalecer la preparación del país frente a un eventual fenómeno El Niño de alta intensidad. En la entrevista destaca la importancia de anticiparse a la emergencia mediante un trabajo articulado con las autoridades y una planificación preventiva.

—1. Desde su experiencia y el sector que representa, ¿cuál considera que es el principal desafío que el país debe atender con mayor urgencia frente a un posible fenómeno de El Niño de alta intensidad?

Quiero agradecer la convocatoria de El Comercio y “Hombro a Hombro”, porque claramente este esfuerzo de coordinar con antelación es muy valioso. Lo primero que debemos tener es un trabajo articulado entre el sector público, el sector privado y las múltiples entidades que están involucradas. Este es un desafío enorme porque tenemos que trabajar en la prevención. Lo más importante ahorita es comenzar a trabajar en todo lo que tiene que ver con la prevención. En ese sentido, hemos escuchado al CENEPRED, que tiene identificadas por regiones justamente estas zonas que son de alto riesgo. Lo que estamos trabajando desde el gremio —y no es la primera vez, este esfuerzo ya lo hemos hecho anteriormente— nos estamos conformando como grupos de trabajo por región con las empresas asociadas que se encuentran en la zona, justamente para identificar estos puntos críticos y poder coadyuvar de alguna manera y apoyar, en lo que corresponda, a las autoridades regionales, locales o nacionales que estén trabajando en ello. Y ver cómo poder hacer todo este esfuerzo de trabajo previo, en la medida de lo posible, porque el espacio de tiempo es muy corto. Identificar también con qué maquinaria se cuenta. Para nosotros, el tema preventivo es lo determinante en este momento y, sobre esa base, también identificar qué es lo que se va a requerir adquirir, desde el sector público y en el caso del sector privado.

—2. A partir de lo que se ha expuesto, ¿qué medidas considera prioritarias para enfrentar este escenario y cuáles deberían implementarse primero?

Primero, tener identificado justamente todo con lo que se cuenta, además de los puntos críticos. Un diagnóstico que debió estar listo para ayer. Debemos trabajar muchísimo con las regiones y las autoridades locales para enfocarnos justamente en trabajar en estos puntos críticos con la maquinaria con la que se cuenta. Por ejemplo, el señor Juan Carlos Castro [integrante del equipo técnico de Fuerza Popular] señalaba la importancia de trabajar coordinadamente; es determinante no traslaparnos entre nosotros, sino tener claridad de dónde está trabajando cada uno y avanzar. También señaló la normativa que se tiene para poder ingresar a hacer los esfuerzos. Desde el sector privado, algunos tienen muy buena voluntad de realizar algunos trabajos y no se puede porque la normativa es bastante compleja. Todo eso tiene que tener toda la claridad para avanzar rápidamente porque, como digo, la ventana de tiempo que tenemos es muy corta.

—3. En su opinión, ¿qué acciones concretas deberían impulsarse en el corto, mediano y largo plazo para reducir los riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta del país?

Lo primero es la conformación de un grupo de trabajo público-privado, con todo el trabajo articulado y de coordinación a todo nivel, porque además tiene que haber una muy buena coordinación a nivel regional y local, para avanzar rápidamente. Ya teniendo identificados los puntos, teniendo identificado con lo que se cuenta, se puede inmediatamente avanzar de manera simultánea para poder, por lo menos, trabajar los puntos más críticos antes de diciembre, cuando comienzan las lluvias. En el largo plazo, claramente este trabajo no debe acabar en diciembre o, si es que las lluvias son muy fuertes, en atender una emergencia. Y aquí sí hay un trabajo a nivel institucional muy importante. Sabemos que hay quebradas donde no se puede tener viviendas, ríos que tienen que ser descolmatados y mallas que se tienen que colocar. Entonces, es un esfuerzo que, en realidad, no debe acabar en este momento, sino que debe responder a una planificación real. No debería acabar aquí.

—4. ¿Qué instituciones, sectores o actores considera que deberían asumir un rol más activo en esta tarea y por qué?

Claramente, en la reunión ya se mencionó la importancia del CENEPRED e INDECI en la articulación; la Autoridad Nacional del Agua; el Ministerio de Transportes, porque también puede identificar determinados puentes o carreteras que son complejas; y el Ministerio de Vivienda, justamente para articular todo el tema de vivienda a nivel nacional. Y, como te mencionaba, los gobiernos regionales y locales son determinantes. Junto con el apoyo del sector privado, en lo que corresponda.

—5. ¿Cómo debería evaluarse el avance de estas acciones? ¿Qué indicadores o resultados permitirían saber que el país está realmente mejor preparado para enfrentar un fenómeno de El Niño?

Creo que lo más importante es tener esas zonas bien identificadas y un reporte continuo de lo que se está haciendo y de cómo se están manteniendo. Porque se tiene que contar con la identificación y los reportes de los avances y trabajos, además de la planificación. ¿Qué trabajo corresponde este año? ¿Qué trabajo corresponde al siguiente? Porque no todo —ya sea por recursos o capacidades— se puede hacer al mismo tiempo. Entonces, todos esos avances y mejoras tienen que irse determinando. Y, nuevamente, debe existir una coordinación entre las instituciones públicas. Tiene que haber una real coordinación entre todos, porque justamente cuando surgen las emergencias es que recién tomamos acción sobre algunos problemas que sabemos que existen.