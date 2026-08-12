La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó este miércoles la distribución de las presidencias de comisiones en el órgano parlamentario. La sesión comenzó poco después de las 11:00 de la mañana.

En la reunión se decidió que Juntos por el Perú presida las comisiones claves de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Energía y Minas; Justicia y Derechos Humanos; y Acusaciones Constitucionales. Asimismo, Ordenamiento y Seguimiento Legislativo.

Mientras tanto, definió que Fuerza Popular tenga a su cargo la Trabajo y Seguridad Social; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; y Medio Ambiente y Sostenibilidad.

En tanto, decidió que el Partido Cívico Obras tenga la presidencia de Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; y la Comisión de Ética Parlamentaria.

En cuanto a Renovación Popular, acordaron que encabece Defensa Nacional; Modernización del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos.

El Buen Gobierno tendrá a su cargo la Comisión de Educación, Cultura y Deporte; Salud; e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

En cuanto a la bancada de Ahora Nación, la agrupación presidirá Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

Es importante recordar que la reciente decisión se dio un día después de que la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados suspendió su reunión. En esa cita —del martes 11 de agosto— iban a revisar y aprobar las presidencias y vicepresidencias.

Sin embargo, la coalición de izquierda integrada por Juntos por el Perú, el Buen Gobierno, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras no se había puesto de acuerdo en la distribución de los grupos de trabajo.