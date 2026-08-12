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Resumen

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Por Erik Rivera

La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó este miércoles la distribución de las presidencias de comisiones en el órgano parlamentario. La sesión comenzó poco después de las 11:00 de la mañana.

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