¿El nivel del mar podría aumentar por El Niño? La ciencia advierte sobre este efecto | Foto: Magnific
¿El nivel del mar podría aumentar por El Niño? La ciencia advierte sobre este efecto | Foto: Magnific
Por José Templo

Un nuevo análisis científico pone la mirada sobre un efecto menos conocido de El Niño: su capacidad para elevar el nivel medio de los océanos en periodos relativamente cortos y generar cambios que pueden sentirse a escala planetaria. Investigadores que estudiaron dos de los episodios más intensos de los últimos años encontraron que millones de toneladas de agua pueden pasar de los continentes al mar mientras cambian las lluvias y las reservas de agua en distintas regiones, modificando temporalmente el equilibrio de los océanos. El fenómeno no ocurrió de la misma manera en ambos eventos y Sudamérica tuvo un papel importante en el más reciente, debido a una pérdida acelerada de agua terrestre. A continuación, te contamos todos los detalles del reciente estudio.

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