Un nuevo análisis científico pone la mirada sobre un efecto menos conocido de El Niño: su capacidad para elevar el nivel medio de los océanos en periodos relativamente cortos y generar cambios que pueden sentirse a escala planetaria. Investigadores que estudiaron dos de los episodios más intensos de los últimos años encontraron que millones de toneladas de agua pueden pasar de los continentes al mar mientras cambian las lluvias y las reservas de agua en distintas regiones, modificando temporalmente el equilibrio de los océanos. El fenómeno no ocurrió de la misma manera en ambos eventos y Sudamérica tuvo un papel importante en el más reciente, debido a una pérdida acelerada de agua terrestre. A continuación, te contamos todos los detalles del reciente estudio.

¿EL NIÑO PUEDE HACER QUE SUBA EL NIVEL DEL MAR?

Sí. El estudio determinó que los episodios de El Niño registrados entre 2014–2016 y 2023–2024 estuvieron acompañados por un aumento del nivel medio global del mar. Durante el primer periodo, la subida fue de aproximadamente 9,16 milímetros, mientras que en el segundo alcanzó unos 7,70 milímetros. Aunque estas cifras pueden parecer pequeñas, representan enormes volúmenes de agua cuando se considera la superficie de todos los océanos, según informa Infobae.

El Niño puede hacer que suba el nivel del mar. | Foto referencial: Magnific

¿POR QUÉ EL NIVEL DEL MAR AUMENTÓ DURANTE ESTOS EPISODIOS?

La principal causa estuvo relacionada con la pérdida de agua almacenada en los continentes. Este proceso, conocido como aumento baristático, ocurre cuando parte del agua que se encuentra en los suelos, ríos, lagos y otras reservas terrestres termina llegando a los océanos.

Durante El Niño de 2014–2016, este componente representó aproximadamente 6,20 milímetros del aumento registrado. En 2023–2024, la cifra fue prácticamente similar, con unos 6,26 milímetros.

Esto demuestra que el traslado de agua continental tuvo un papel fundamental en ambos casos. Los cambios en las lluvias pueden modificar la cantidad de agua que permanece en tierra y cuánto termina desplazándose hacia el océano, alterando así el nivel medio del mar.

El Niño puede hacer que suba el nivel del mar. | Foto referencial: Magnific

¿POR QUÉ EL EPISODIO DE 2023–2024 FUE DIFERENTE?

La principal diferencia estuvo en la rapidez del proceso. Durante 2023–2024, la pérdida de agua continental ocurrió de forma más acelerada, especialmente en distintas zonas de América y África. Sudamérica destacó porque la reducción del agua almacenada en sus suelos se intensificó durante ese periodo.

El comportamiento tampoco fue igual en todos los continentes. África registró una pérdida mayor durante el episodio de 2014–2016, mientras que en 2023–2024 la disminución se concentró principalmente en Sudamérica.

En Norteamérica ocurrió lo contrario. Mientras que durante el primer episodio la región aportó una pequeña cantidad de agua al océano, en el segundo presentó una retención de agua continental. Las diferencias en las precipitaciones y en el escurrimiento de la superficie hacia los océanos ayudan a explicar estos cambios.

El Niño puede hacer que suba el nivel del mar. | Foto referencial: Magnific

¿CÓMO INFLUYERON EL CALENTAMIENTO DEL OCÉANO Y EL DIPOLO DEL OCÉANO ÍNDICO?

El aumento del nivel del mar no estuvo relacionado únicamente con el traslado de agua desde tierra. También intervino el llamado aumento estérico, que ocurre cuando el agua se calienta y se expande, ocupando un mayor volumen. Los cambios en la salinidad también pueden modificar la densidad del agua.

Durante 2014–2016, este mecanismo aportó alrededor de 3,11 milímetros al incremento del nivel del mar. En 2023–2024, su contribución fue menor y llegó a unos 1,60 milímetros.

En este último episodio, el Océano Índico tuvo una influencia especial debido a un calentamiento inusual. En ese momento coincidieron un fuerte El Niño y un Dipolo Positivo del Océano Índico, fenómeno que modifica la distribución de las temperaturas del océano. El calentamiento adicional provocó una expansión del agua y contribuyó al aumento del nivel del mar en esa región.

El Niño puede hacer que suba el nivel del mar. | Foto referencial: Magnific

¿QUÉ PODRÍA OCURRIR CON UN NUEVO EL NIÑO INTENSO?

El estudio permite comprender cómo futuros episodios de El Niño podrían provocar cambios rápidos en el nivel medio global del mar. Lo ocurrido durante 2023–2024 muestra que una disminución de las lluvias y de las reservas de agua continentales puede acelerar la llegada de agua al océano.

Para identificar estos cambios, los científicos combinaron información de altimetría satelital, boyas Argo y gravimetría satelital. Estos datos permitieron analizar las variaciones en la superficie marina y las características del agua.

El escenario cobra relevancia ante la posibilidad de un nuevo El Niño excepcionalmente intenso hacia finales de 2026. La NOAA estima una probabilidad del 81%. De concretarse, podría acelerar el aumento del nivel medio global del mar y favorecer un nuevo récord de temperatura.

VÍDEO RECOMENDADO: