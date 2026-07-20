Se van a cumplir casi una semana, pero no hay una acción de rescate. La incertidumbre crece en Áncash por la desaparición de tres montañistas peruanos en el nevado Huascarán. Se trata de Alejandro Manuel Ugarte Jordán, de 38 años; Freddy Saúl Mendoza Lizana, de 36; y Artidoro Salas Gaytán, de 42, quienes permanecen inubicables desde hace cuatro días. Sus familiares y equipos de rescate mantienen la esperanza de encontrarlos con vida. De acuerdo con la información disponible, el último contacto con los excursionistas se registró el martes 14 de julio. Desde entonces no se volvió a tener noticias de ellos, luego de que una intensa tormenta los sorprendiera durante el descenso y provocara que perdieran la ruta de regreso. Las labores de búsqueda continúan en una de las zonas más complejas del nevado Huascarán.

La AGMP explica las razones por la cual no han sido rescatados todavía ya que son varios días de preocupación

El equipo de voluntarios de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) informó que, durante las labores de búsqueda en el nevado Huascarán, identificó indicios que podrían conducir al paradero de los tres montañistas desaparecidos. Según precisaron, también se localizaron dos zonas consideradas de alto interés para la operación, situadas a unos 6.400 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el avance del rescate se vio seriamente afectado por las adversas condiciones climáticas y geográficas propias de la alta montaña. A ello se sumaron inconvenientes en la coordinación con un helicóptero de la Policía Nacional del Perú (PNP), situación que dificultó el acceso al área y retrasó las acciones destinadas a ubicar a los excursionistas.

Se usaron drones para ubicar a los montañistas desaparecidos, las imágenes muestran grietas peligrosas

El presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), Beto Pinto Toledo, informó que el equipo de rescate empleó un dron especializado para reforzar la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos. Las imágenes obtenidas fueron comparadas con las últimas coordenadas registradas en el reloj Garmin de Alejandro Ugarte. Asimismo, los rescatistas analizaron fotografías, videos y los últimos mensajes enviados por los excursionistas antes de perder todo contacto. Tras evaluar la información recopilada, los guías determinaron la existencia de dos puntos de alto riesgo. Uno corresponde a una extensa grieta, mientras que el otro es una pendiente tubular cuyo acceso solo es posible mediante maniobras de rápel, lugar donde se habría interrumpido la señal del dispositivo de Ugarte. Pinto explicó que, tras triangular la información disponible, estiman que los montañistas se encontrarían a unos 6.400 metros sobre el nivel del mar, en una zona con grietas que superan los 100 metros de profundidad, lo que convierte el rescate en una misión de alta complejidad y riesgo.

Un helicóptero se retiró sin recoger a los rescatistas según denuncia la AGMP a pesar que debían ser recogidos

La jornada de búsqueda realizada por rescatistas voluntarios estuvo marcada por momentos de tensión, luego de que el grupo no pudiera ser evacuado por el helicóptero de la Policía Nacional del Perú, pese a que, según la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), existía una coordinación previa para efectuar el traslado. Los especialistas habían ascendido con equipos técnicos como cuerdas, grampones y otros implementos indispensables para las labores de rescate. De acuerdo con la AGMP, los guías debían ser recogidos a las 5:30 de la tarde en un punto ubicado a unos 4.600 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el lugar de encuentro habría sido modificado a último momento, obligando a los rescatistas a descender con rapidez hacia una nueva ubicación situada 300 metros más abajo. Pese al esfuerzo, la organización denunció que el helicóptero no sobrevoló el área y finalmente se retiró sin concretar la evacuación del equipo voluntario.

VIDEO RECOMENDADO