La tranquilidad de la noche del sábado se vio interrumpida por un sismo de magnitud 5.1 que tuvo como epicentro la provincia de Chupaca, en la región Junín. El movimiento telúrico, ocurrido a 24 kilómetros de profundidad, dejó un saldo trágico de cinco personas fallecidas, además de severos daños en viviendas e infraestructura, generando momentos de angustia entre los pobladores. De acuerdo con el jefe institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Enrique Vásquez Guerrero, el desastre también dejó más de 300 personas damnificadas y decenas de casas destruidas. Tras el fuerte remezón, brigadas de emergencia y autoridades regionales se desplazaron hacia las zonas afectadas para atender a los afectados, evaluar los daños y coordinar las primeras acciones de respuesta frente a la emergencia.

Estos son las últimos informes hasta hoy domingo en la mañana sobre las consecuencias de este sismo en Junín

Debido al movimiento telúrico, que alcanzó una intensidad de entre IV y V, ocasionó interrupciones del servicio eléctrico en diversos sectores del distrito de Chilca, en Huancayo, y posteriormente se confirmó que dejó un saldo de al menos cinco personas fallecidas. La zona de Chongos Bajo, distrito de Huancayo, ha dejado decenas de casas destruidas debido a las construcciones de adobe y techos de calamina. Julio César Gálvez Caballero, representante de la Dirección Desconcentrada Junín del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), señaló que, hasta el momento, no se han identificado daños estructurales de gran magnitud. Asimismo, exhortó a la población a mantenerse alerta debido a que, minutos después del primer temblor, se registró una réplica de magnitud 3.7, ocurrida a las 21:41:37 y localizada a 14 kilómetros al suroeste de Chupaca.

Esto es el registro brindado hasta ahora con respecto a los daños materiales en las zonas afectadas de Junín

Muertos y heridos

El Ministerio de Salud informó que el sismo ocurrido en la región Junín dejó, hasta el momento, cinco muertos y 16 personas heridas. De ese grupo, 11 fueron derivadas al Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, tres recibieron atención en el Centro de Salud de Chupaca y otras dos fueron asistidas en la zona de la emergencia antes de ser dadas de alta. Como parte de la respuesta inmediata, se implementó un Puesto Médico de Avanzada, se desplegó personal de psicología y se trasladó un hospital de campaña para reforzar la atención sanitaria.

Desastres

La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres continúa supervisando la evolución de la emergencia en coordinación con las autoridades regionales. Asimismo, el Ministerio de Salud movilizó un equipo técnico especializado, ambulancias y brigadas de intervención para garantizar la atención de los afectados y la continuidad de los servicios médicos. Las autoridades señalaron que las acciones de respuesta se mantendrán mientras persista la situación de riesgo.

Iglesia histórica en Chongos Bajo

El distrito de Chongos Bajo amaneció mostrando los estragos del fuerte sismo de magnitud 5.1 que sacudió la región Junín. Entre los daños más significativos figura la destrucción parcial de su histórica iglesia, cuyo techo colapsó por completo, dejando bloques de concreto esparcidos en el interior y grietas visibles en los muros del templo ubicado frente a la plaza principal, según relataron vecinos de la zona.

Cani Cruz destruido

La emergencia también ocasionó el derrumbe de parte de la iglesia matriz y la caída de la emblemática Cruz de Piedra, conocida como Cani Cruz, un monumento religioso esculpido en 1610. Este patrimonio histórico, situado en Chongos Bajo, sufrió severos daños tras el movimiento telúrico registrado durante la noche del sábado, generando preocupación entre las autoridades y la población local.

Convento de Santiago de León dañado

El Ministerio de Cultura confirmó que la Iglesia y los Restos del Antiguo Convento de Santiago de León forman parte del patrimonio cultural de la región Junín. Tras el colapso de la histórica Cani Cruz, la Dirección Desconcentrada de Cultura inició la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el objetivo de determinar la magnitud del impacto ocasionado por el sismo y definir las acciones prioritarias para la recuperación y conservación de este importante bien histórico.

¿Qué viene haciendo INDECI hasta el momento frente a la magnitud del desastre que ocasionó el sismo?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) confirmó la puesta en marcha de un conjunto de acciones de respuesta tras el fuerte sismo que remeció la región Junín. En coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), las autoridades desplegaron un operativo para atender la emergencia y brindar asistencia a la población afectada en las zonas donde el movimiento telúrico tuvo mayor impacto. Las labores de respuesta reúnen a instituciones de los tres niveles de gobierno, que trabajan de manera articulada para evaluar los daños ocasionados por el sismo. Las inspecciones se concentran en viviendas, infraestructura pública y servicios básicos de los distritos más comprometidos, donde el fenómeno fue percibido con una intensidad que osciló entre leve y moderada, a fin de determinar las necesidades más urgentes y coordinar las acciones de recuperación.

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