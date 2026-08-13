Deslizamiento en Perené bloquea carretera Marginal: decenas de vehículos permanecen varados. Foto: ANDINA/Difusión
Deslizamiento en Perené bloquea carretera Marginal: decenas de vehículos permanecen varados. Foto: ANDINA/Difusión
Por Redacción EC

Un deslizamiento de enormes rocas y tierra bloqueó la carretera Marginal en el sector Boca Tigre, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, en Junín. El incidente ocurrió aproximadamente a las 9:00 p. m. del miércoles 12 de agosto, cuando material rocoso se desprendió de un cerro ubicado junto a la vía.

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