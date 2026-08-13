Un deslizamiento de enormes rocas y tierra bloqueó la carretera Marginal en el sector Boca Tigre, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, en Junín. El incidente ocurrió aproximadamente a las 9:00 p. m. del miércoles 12 de agosto, cuando material rocoso se desprendió de un cerro ubicado junto a la vía.

Las rocas de gran tamaño y la tierra cubrieron parte de la plataforma asfaltada y dejaron varados a camiones, buses interprovinciales y vehículos particulares que transitaban por esta importante vía de la Selva Central.

Cientos de pasajeros se ven obligados a caminar debido a la caída de rocas que bloquean el tránsito en la carretera Marginal. Foto: ANDINA/Difusión

Unos 80 metros de la vía quedaron cubiertos

El bloqueo continúa durante la mañana de este jueves debido a la gran cantidad de material que cayó sobre la carretera.

Según los reportes desde la zona, aproximadamente 80 metros de la plataforma quedaron cubiertos por rocas y tierra, impidiendo completamente el paso vehicular.

La emergencia se registra en el tramo ubicado entre Perené y Puerto Yurinaki, en la provincia de Chanchamayo.

Numerosos vehículos permanecieron durante la noche y la madrugada en la zona, a la espera de que se habilite nuevamente el tránsito.

Transportistas piden intervención de Provías Nacional

Hasta el momento, un cargador frontal de la Municipalidad Distrital de Perené fue movilizado para realizar los trabajos de limpieza.

Sin embargo, los transportistas consideran que esta maquinaria resulta insuficiente debido a la magnitud del deslizamiento.

Perené: deslizamiento de rocas interrumpe tránsito entre Chanchamayo y Puerto Yurinaki. Foto: ANDINA/Difusión

Por ello, solicitaron la intervención de Provías Nacional, entidad que cuenta con mayor capacidad de maquinaria y recursos para acelerar el retiro de las rocas y tierra que bloquean la vía.

Mientras continúan las labores, cientos de pasajeros y conductores permanecen afectados por la interrupción del tránsito.

Vehículos procedentes de Satipo y Pichanaqui están varados

Entre los afectados se encuentran vehículos que partieron desde Satipo y Pichanaqui con destino a Lima y Huancayo, así como unidades que realizan el recorrido en sentido contrario.

La interrupción ha generado congestión vehicular y preocupación entre los pasajeros, especialmente por el riesgo de que se produzcan nuevos desprendimientos.

¿Qué habría provocado el deslizamiento?

Una de las posibles causas sería la lluvia intensa registrada el martes 11 de agosto en la zona, que habría contribuido a desestabilizar el terreno.

También se evalúa si un movimiento sísmico con epicentro en Satipo, registrado días atrás y percibido levemente en el sector, pudo haber contribuido al desprendimiento de tierra y rocas.

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MTC informa que atiende la emergencia registrada tras un derrumbe en Perené que bloquea vías



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No obstante, estas hipótesis deberán ser evaluadas por las autoridades competentes para determinar las causas del deslizamiento.

Ante el riesgo de nuevos desprendimientos, se recomendó a conductores y pasajeros extremar las precauciones y evitar acercarse a la zona afectada mientras continúen las condiciones de riesgo.

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