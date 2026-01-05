Lluvias intensas se vienen registrando en diversas zonas de las regiones Madre de Dios, Puno y Junín, causando daños en casas, hospitales y carreteras. También se reportaron vientos huracanados.

Según informó Buenos Días Perú, en la provincia de Chanchamayo, una lluvia torrencial provocó la acumulación de agua en el distrito de Pichanaki, generando aniegos que dificultaron el desplazamiento de vehículos y peatones durante varias horas.

En la región Puno se vienen presentando lluvias acompañadas de nieve y granizo desde fines del 2025, ocasionando inundaciones, vías de comunicación bloqueadas y riesgos tanto para el transporte como para la salud de los ciudadanos.

En Juliaca las precipitaciones colapsaron avenidas principales como Huancané y la vía de Circunvalación hacia San Miguel. El aniego generado por las deficiencias en el sistema de drenaje paralizó el tránsito y expuso a los pobladores a aguas servidas.

En el distrito de Ilave una fuerte granizada afectó la infraestructura de un hospital, pues el desprendimiento del techo causó el ingreso de agua a áreas sensibles como el centro quirúrgico y salas de hospitalización.

Personal del establecimiento médico advirtió sobre la falta de mantenimiento y la limitada presencia de la red de salud en la zona.

En la región Madre de Dios se reportaron lluvias torrenciales. En el centro de Puerto Maldonado vientos huracanados derribaron árboles y letreros publicitarios, dañando viviendas y carpas.