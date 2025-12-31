La ciudad de Trujillo se encuentra conmocionada por la muerte de Melany Lino Cruz, una joven de 22 años que no resistió las graves quemaduras sufridas durante un violento atentado extorsivo ocurrido el pasado 19 de diciembre en el sector El Milagro, distrito de Chicama. La víctima falleció en el Hospital Regional Docente de Trujillo, luego de permanecer varios días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos con quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 80% de su cuerpo.

El ataque se produjo cuando sujetos desconocidos ingresaron al local de la inmobiliaria R&G, donde Melany trabajaba, y le prendieron fuego en un acto que estaría relacionado con mafias de extorsión y presuntas disputas por tráfico de terrenos en el centro poblado de Luz del Sol. Tras el atentado, la joven fue trasladada de emergencia al Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, en La Esperanza, y posteriormente derivada al Hospital Regional, donde finalmente perdió la vida pese a los esfuerzos del personal médico.

Fallece trabajadora incendiada en inmobiliaria de El Milagro. (Foto: Captura/Panamericana)

Melany era el único sustento económico de su familia, por lo que su fallecimiento deja a sus seres queridos en una situación de profundo dolor y vulnerabilidad. Su madre, Laura Cruz Rodríguez, pidió justicia y exigió que se investigue a fondo a los responsables, así como a los dueños de la inmobiliaria donde ocurrió el atentado. “Algún día lo van a pagar porque hay un Dios que hace justicia” , expresó entre lágrimas.

Vecinos y familiares han solicitado a la Policía Nacional que capture cuanto antes a los autores de este crimen que vuelve a evidenciar la violencia asociada a la extorsión en la región. Asimismo, se informó que se ha habilitado el número de Yape 902 283 014, a nombre de Laura Cruz, para quienes deseen colaborar con los gastos del sepelio.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

