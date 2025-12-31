El Gobierno Regional de Cusco informó que reforzará de manera inmediata las medidas de seguridad en todas las rutas turísticas de acceso al Santuario Histórico de Machu Picchu, tras el grave accidente ferroviario registrado la tarde del martes 30 de diciembre de 2025. El siniestro ocurrió en el sector de Qoriwayrachina, a la altura del kilómetro 82 de la vía férrea, aproximadamente a 30 minutos de la estación de Ollantaytambo, y dejó una víctima mortal y más de 50 personas heridas tras la colisión frontal de dos unidades ferroviarias.

A través de un comunicado oficial, el Gore Cusco expresó su solidaridad con los afectados. “El Gobierno Regional Cusco expresa su más profunda solidaridad con las víctimas y sus familiares. Asimismo, reafirma su firme compromiso de: Gestionar el apoyo integral necesario para los afectados. Exigir y colaborar con las instancias correspondientes para el pronto esclarecimiento de las causas del accidente ”, se lee en el pronunciamiento difundido tras el hecho.

Asimismo, el Gobierno Regional y la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu (UGM) informaron que los protocolos de emergencia se activaron de inmediato.

“Ante este lamentable suceso, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia correspondientes. Las personas heridas son evacuadas y trasladadas a diversos establecimientos de salud de la ciudad del Cusco , a fin de garantizar una atención médica oportuna e integral”, precisaron.

Accidente en ruta a Machu Picchu deja un muerto y activa medidas urgentes de seguridad. (Foto: Difusión)

Como parte de la respuesta, se dispuso el traslado de más de 20 ambulancias al sector de Piscacucho, en Ollantaytambo, para reforzar las labores de evacuación y asegurar el traslado seguro de los heridos.

En el lugar del accidente se hicieron presentes el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, en su calidad de presidente de la UGM, y el secretario técnico de la entidad, quienes se desplazaron para supervisar directamente las labores de rescate, coordinar con las autoridades y operadores ferroviarios, y brindar soporte y acompañamiento a los afectados y a sus familiares.

Gobierno Regional del Cusco intensificará controles en rutas turísticas tras siniestro ferroviario. (Foto: Difusión)

Tras el suceso, el Gore Cusco resaltó que coordinará de manera directa con las autoridades competentes y los operadores ferroviarios.

