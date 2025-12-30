Ante el choque de dos trenes en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu, el Indecopi informó que inició una investigación de oficio. La medida se adoptó tras el accidente ocurrido en el sector de Pampacahua, donde se registraron daños personales y materiales, así como una víctima mortal.

En un comunicado, la entidad precisó que la investigación fue iniciada “ante el lamentable accidente provocado por la colisión de dos trenes”. Asimismo, indicó que ya se notificó a las empresas PeruRail e Inca Rail, involucradas en el hecho. El objetivo es determinar si existió una afectación a los derechos de los usuarios del servicio ferroviario.

Además, el Indecopi señaló que personal de fiscalización de su Oficina Regional en Cusco se encuentra en los establecimientos médicos adonde fueron trasladados los heridos. Esto, con el fin de “garantizar una oportuna atención a través de la activación del seguro médico por accidentes, e incluso si no contaran con uno”.

La institución agregó que el proceso también evaluará “si existió la vulneración de los derechos de los pasajeros”.

Finalmente, el organismo informó que se analiza si el accidente viene generando impactos en la operación del servicio. En ese sentido, se evaluará “si este hecho viene generando afectaciones en la frecuencia del traslado de los turistas que han contratado el servicio ferroviario de manera anticipada”.

El hecho ocurrió este martes 30 de diciembre, en Cusco. Foto: Minsa.

Evacúan a heridos a hospitales del Cusco

Más de 40 turistas heridos dejó el choque de trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail en la vía Ollantaytambo–Machu Picchu. Para su atención, se dispuso el traslado de los afectados en 21 ambulancias, públicas y privadas, hacia clínicas y hospitales de la ciudad del Cusco.

El gerente regional de Salud, Omar Farfán, informó a la Agencia Andina que los heridos fueron evacuados primero en tren desde el sector Qoriwayrachina hasta el kilómetro 82, en Piscacucho, y luego por la ruta Ollantaytambo–Huarocondo–Cusco.

“Son un promedio de 40 heridos”, señaló, al precisar que la mayoría presenta policontusiones, aunque algunos casos podrían ser de mayor gravedad.