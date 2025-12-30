Temperaturas en verano: condiciones del mar y factores que influirán en el clima del país

Pese a que ya inició oficialmente el verano, Lima Metropolitana seguirá registrando días templados y con bajas temperaturas, sobre todo durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). No obstante, las temperaturas diurnas comenzarán a elevarse de manera gradual desde comienzos de enero.

Verano en el Perú traerá radiación UV muy alta y temperaturas dentro de lo normal, según Senamhi. (Foto: GEC)

Este escenario también es posible de inferir mediante el último Boletín Oceanográfico del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola (IHMA). Dicho documento detalla los factores y las condiciones actuales de la temperatura superficial del mar en el litoral peruano, más precisamente en la región norte del Sistema de la Corriente de Humboldt.

Cabe mencionar que la temperatura superficial del mar incide directamente en el clima y la percepción de calor o frío que pueden llegar a sentir las personas en el ambiente.

Condiciones y temperaturas en verano

Durante esta semana, la costa peruana experimentará un descenso de la temperatura en la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana. Este enfriamiento será más notorio en distritos cercanos al litoral, donde incluso se registrará mayor humedad y cobertura nubosa.

Se prevén temperaturas nocturnas entre los 16°C y 13°C en La Libertad, de 14°C a 17°C en Áncash, así como 14°C y 17°C en Lima, y entre 11°C y 15° C para Ica. Estos valores se encuentran por debajo de lo esperado para esta época del año.

Según detalló la entidad, estas condiciones se deben a la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur, pues la influencia del mar, la alta humedad y la presencia de vientos del sur provocan un enfriamiento nocturno, así como la persistencia de cielo nublado, neblina y sensación térmica baja en determinados momentos del día.

Familias pasean por el Centro de Lima para disfrutar de tardes de verano. / GESAC > BRITANIE ARROYO

Tras estos primeros días, el pronóstico del Senamhi señala que las temperaturas diurnas comenzarán a elevarse gradualmente. Se prevé que los valores alcancen o superen los 30°C en febrero y marzo, principalmente en zonas de Lima este, como La Molina, San Juan de Lurigancho y Ate. En estos distritos, las temperaturas mínimas rondarán los 19,2 °C, mientras que los picos máximos se situarán cerca de los 29,2 °C.

La tendencia al alza no se limita a la franja costera. Las temperaturas elevadas alcanzarán también al interior del país, tanto en la sierra como en la selva, donde el incremento será incluso más pronunciado en determinadas zonas. Algunas regiones experimentarán días y noches superiores a los promedios históricos, según el Senamhi.

Conclusiones del informe

El informe del IHMA señala que la temperatura superficial promedio actual, a 5 millas de la costa, es de 18,81°C, es decir, 0,46°C más de lo que estaba en una semana). Asimismo, hace un año, la temperatura promedio era de 18,69°C. O sea, el valor actual es de 0,12 °C ,más en comparación al de hace un año. Con todo esto, el documento igual concluye que la temperatura del mar se halla por debajo de sus valores normales en gran parte de la costa, excepto en el litoral de Tumbes.

En tanto, se precisa que el ENFEN, en su Boletín del 18 de Diciembre, mantiene el Estado del Sistema de Alerta “No activo”, debido a que, para el verano de 2025-2026, en la región Niño 1+2 (la más pegada a la costa), es más probable la condición neutra (58%), seguida de las condiciones cálidas (32%).

La temperatura del mar en litoral peruano se mantiene neutra.

No obstante, a partir de abril del 2026, las condiciones cálidas débiles son las más probables, manteniéndose al menos hasta agosto del mismo año.

Por otro lado, dadas estas condiciones, se espera que para las próximas semanas la anchoveta del stock norte-centro presente una distribución dentro de las 50 millas de la costa. Esto traerá como consecuencia una mayor disponibilidad de jurel, caballa, bonito y perico en el litoral peruano.

Datos a tomar en cuenta

Al 19 de diciembre del 2025, las condiciones oceanográficas en la Región Niño 3.4 mostraban el predominio de condiciones frías y una probable transición hacia condiciones neutras a principios del 2026.

Asimismo, se detalla que los modelos dinámicos y estadísticos favorecen el desarrollo de condiciones entre frías y neutras por lo menos hasta finales de este año.

Por otro lado, el informe precisa que a la fecha, se ha reducido la intensidad del viento y el oleaje en el litoral peruano. Se observa asimismo un notable incremento de la dinámica oceánica en gran parte del pacífico sur.