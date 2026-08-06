Un reciente estudio realizado por un grupo de investigadores ha llamado la atención de la comunidad científica tras detectar un comportamiento inusual en la evolución del clima durante la última década. El análisis, basado en registros recopilados por distintas instituciones internacionales y revisado mediante diferentes métodos estadísticos, identificó una variación que no había podido demostrarse con este nivel de certeza hasta ahora. Aunque los especialistas aún no buscan explicar qué originó este fenómeno, los resultados abren nuevas preguntas sobre el futuro del planeta y podrían tener importantes implicancias para millones de personas, los ecosistemas y las próximas generaciones. A continuación, te contamos qué descubrieron los científicos y por qué este hallazgo ha despertado preocupación a nivel mundial.

¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO EN EL PLANETA?

Los investigadores encontraron la primera evidencia estadísticamente sólida de que el calentamiento global está aumentando su velocidad desde alrededor de 2015. Para llegar a esta conclusión, eliminaron de los registros climáticos la influencia de fenómenos naturales, como El Niño, las erupciones volcánicas y la actividad solar, para identificar con mayor precisión la tendencia real de la temperatura del planeta.

Grant Foster, especialista en estadística y coautor del estudio, afirmó: “Ahora podemos demostrar una aceleración fuerte y estadísticamente significativa del calentamiento global”.

El calentamiento global.

¿CÓMO DESCUBRIERON QUE EL CALENTAMIENTO GLOBAL SE ESTÁ ACELERANDO?

El equipo analizó cinco de las principales bases de datos de temperatura utilizadas por la comunidad científica internacional: NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth y ERA5. Aunque cada una emplea metodologías diferentes, todas mostraron el mismo comportamiento tras eliminar las variaciones naturales que alteran temporalmente las mediciones.

Para confirmar el hallazgo, los investigadores aplicaron dos métodos estadísticos. El primero evaluó si la pendiente de la curva de temperatura se hacía cada vez más pronunciada con el tiempo. El segundo dividió el registro histórico en distintos periodos para identificar cuándo cambió la velocidad del calentamiento. Ambos llegaron a la misma conclusión y alcanzaron una certeza superior al 98%, según recoge el diario La República.

¿QUÉ REVELAN LOS DATOS SOBRE ESTE CAMBIO EN EL CLIMA?

El estudio determinó que durante los últimos diez años la temperatura global aumentó aproximadamente 0,35 °C por década, frente a menos de 0,2 °C por década entre 1970 y 2015. Aunque las primeras señales aparecieron entre 2013 y 2014, los científicos sitúan la aceleración desde 2015. Incluso después de descontar el impacto de El Niño y de la mayor actividad solar, 2023 y 2024 continuaron siendo los dos años más cálidos desde el inicio de las mediciones instrumentales en 1880.

¿QUÉ ADVIERTEN LOS CIENTÍFICOS SOBRE LOS PRÓXIMOS AÑOS?

Los autores aclaran que el estudio no buscó identificar la causa de esta aceleración, sino confirmar que el calentamiento global está aumentando su velocidad. También señalan que este comportamiento coincide con las proyecciones de los modelos climáticos.

En ese contexto, Stefan Rahmstorf, investigador del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK) y autor principal del estudio, advirtió: “Si el ritmo de calentamiento de los últimos diez años continúa, el límite de 1,5 °C del Acuerdo de París podría superarse de forma permanente antes de 2030. La rapidez con la que la Tierra siga calentándose dependerá, en última instancia, de la velocidad con la que reduzcamos a cero las emisiones de CO₂ procedentes de los combustibles fósiles”.

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