El Gobierno oficializó hoy la declaración de interés nacional de la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 17 de noviembre, mientras se esperan mayores detalles sobre la agenda específica que tendrá el Sumo Pontífice durante su recorrido por el país.

Esta medida fue formalizada con el Decreto Supremo Nº 037-2026-RE que busca facilitar la organización multisectorial del evento con la creación de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel encargada de la logística y seguridad, presidida por el canciller Carlos Espá. Este grupo definirá estrategias para garantizar el éxito de la estancia papal en suelo peruano. En la comisión participan diversos ministerios y se coordinará con los gobiernos regionales de las ciudades incluidas en el itinerario.

El recorrido oficial, según lo que se conoce hasta la fecha, incluye actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Destaca la visita a Zaña para conmemorar los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Además, en Cusco se evalúa realizar una misa multitudinaria en Sacsayhuamán.

El papa León XIV visitará el Perú el 11 de noviembre.

Se estima que el evento movilizará a 700,000 personas, con 350,000 concentradas en la capital. Asimismo, se otorgarán facilidades aduaneras para el ingreso de bienes necesarios para la organización. En Chiclayo, se proyecta un impacto económico de 150 millones de soles en hotelería y comercio.

La presidenta Keiko Fujimori señaló que la llegada del pontífice será una oportunidad para fortalecer la unidad nacional y garantizó que el Ejecutivo hará todo lo que se requiera para garantizar la seguridad durante todo el trayecto del Sumo Pontífice.

Cronograma de León XIV en su gira por la región

La visita al Perú forma parte de las actividades del papa León XIV en Latinoamérica durante noviembre. Su arribo está programado para el día 11, permaneciendo en territorio peruano hasta el martes 17. En este periodo, cumplirá una agenda que integra reuniones oficiales con el Gobierno y encuentros masivos con los fieles en cuatro regiones.

Las fechas fijadas para el arribo cierran un cronograma de viajes apostólicos por la región en el penúltimo mes del año. El itinerario incluye visitas previas a Uruguay del 6 al 8 de noviembre y a Argentina del 8 al 11 de noviembre.