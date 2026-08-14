El papa León XIV visitará el Perú el 11 de noviembre. (Foto: AP)
El papa León XIV visitará el Perú el 11 de noviembre. (Foto: AP)
Por Redacción EC

El Gobierno oficializó hoy la declaración de interés nacional de la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 17 de noviembre, mientras se esperan mayores detalles sobre la agenda específica que tendrá el Sumo Pontífice durante su recorrido por el país.

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