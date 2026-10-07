Primera fecha del concierto de BTS en San Marcos. Foto: EC
Primera fecha del concierto de BTS en San Marcos. Foto: EC
Por Redacción EC

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, brindó una serie de recomendaciones, a pocas horas del primer concierto de BTS en Lima y debido a la gran afluencia de jóvenes y adolescentes, para prevenir situaciones de violencia sexual y disfrutar de estos eventos de manera segura.

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