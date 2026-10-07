El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, brindó una serie de recomendaciones, a pocas horas del primer concierto de BTS en Lima y debido a la gran afluencia de jóvenes y adolescentes, para prevenir situaciones de violencia sexual y disfrutar de estos eventos de manera segura.

Entre los avisos del MIMP están: informar a familiares o personas de confianza con quién se asistirá, establecer un punto de encuentro para la llegada y salida del estadio de San Marcos y comunicar la hora aproximada de retorno a casa. Esto para facilitar la ubicación de las personas.

¿Qué hacer durante el concierto?

Una vez ya dentro del recinto, no aceptar bebidas abiertas, regalos u otros productos, así como evitar compartir información personal con personas desconocidas.

De cometerse alguna situación de acoso sexual, tocamientos indebidos o cualquier otra conducta que genere incomodidad o ponga en riesgo la integridad, pedir ayuda inmediatamente al personal de seguridad o a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Al término del concierto, se recomienda esperar algunos minutos antes de salir, con el fin de evitar las aglomeraciones, movilizarse con mayor seguridad y disminuir el riesgo de contacto físico no consentido.

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Ninguna forma de vestir, comportamiento o situación constituye una justificación para el acoso sexual u otro tipo de violencia. Ante un caso de violencia, la persona afectada puede acudir a una comisaría para presentar la denuncia o solicitar apoyo en un Centro Emergencia Mujer y Familia, donde podrá acceder a asistencia psicológica, social y legal.

Canales de ayuda

También está disponible la Línea 100, un servicio gratuito y confidencial que brinda orientación las 24 horas del día a quienes atraviesan o presencian situaciones de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar.