El esperado regreso de BTS a los escenarios de América Latina arranca este miércoles 7 de octubre de 2026 con el primero de sus tres shows programados en la capital peruana. El escenario elegido para el evento es el Estadio Monumental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

¿A qué hora inicia el concierto de BTS en Lima HOY 7 de octubre?

De acuerdo con la información oficial de la productora y Ticketmaster Perú, el inicio del espectáculo está programado de la siguiente manera:

Inicio del show de BTS: 8:00 p. m. (Hora peruana)

(Hora peruana) Duración estimada: 3 horas aprox.

Se recomienda llegar con anticipación para pasar los filtros de seguridad del estadio sin contratiempos.

Horarios de ingreso y apertura de puertas para el concierto de BTS

Para garantizar un flujo ordenado dentro del campus universitario de San Marcos, se han establecido los siguientes horarios:

Soundcheck VIP / Acceso anticipado: A partir de las 3:30 p. m. (exclusivo para portadores del Latin America Soundcheck VIP Package).

A partir de las (exclusivo para portadores del Latin America Soundcheck VIP Package). Apertura de puertas general: 4:00 p. m.

Recomendación para sectores con asiento (Tribunas): Evitar acudir antes de las 4:00 p. m. a los alrededores del recinto para prevenir aglomeraciones en las avenidas principales.

Accesos y puertas de ingreso al Estadio San Marcos

El ingreso se encuentra distribuido según las zonas marcadas en los boletos de Ticketmaster:

Puertas 1 y 2 (Av. Venezuela / Av. Universitaria): Acceso para Campo A , Soundcheck VIP y zonas de movilidad reducida.

Acceso para , y zonas de movilidad reducida. Puertas 6 y 7 (Av. Germán Amézaga): Ingreso habilitado para Tribuna Occidente y Tribuna Oriente .

Ingreso habilitado para y . Puerta 8 (Calle Amézaga / Jr. Moreyra): Acceso exclusivo para Tribuna Norte.

Requisitos y recomendaciones para el ingreso