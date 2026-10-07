BTS en Lima: fans llegan desde madrugada y colas se extienden por los alrededores de San Marcos. Foto: Captura de video/América
BTS en Lima: fans llegan desde madrugada y colas se extienden por los alrededores de San Marcos. Foto: Captura de video/América
Por Redacción EC

Cientos de seguidores de BTS llegaron desde las primeras horas de este miércoles 7 de octubre a los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde se forman largas filas para ingresar al primer concierto del grupo surcoreano en Lima. La gran concentración de público generó momentos de desorden en algunos sectores y las colas llegaron a extenderse por varias cuadras.

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