Cientos de seguidores de BTS llegaron desde las primeras horas de este miércoles 7 de octubre a los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde se forman largas filas para ingresar al primer concierto del grupo surcoreano en Lima. La gran concentración de público generó momentos de desorden en algunos sectores y las colas llegaron a extenderse por varias cuadras.

La expectativa por el esperado espectáculo comenzó a hacerse evidente desde temprano. Decenas de grupos de ARMY se instalaron en los alrededores del recinto para esperar su turno de acuerdo con el área correspondiente a sus entradas. Según reportes desde la zona, las filas superarían el kilómetro en algunos tramos.

MIRA AQUÍ: BTS aterriza en Latinoamérica y su influencia trasciende la música

Ante el incremento de asistentes y la ocupación de calles y avenidas cercanas, se comenzó a permitir el ingreso de los fanáticos a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La medida busca reducir la acumulación de personas en los exteriores y facilitar el ordenamiento de quienes esperan para ingresar.

Este acceso no implica necesariamente el ingreso inmediato a las zonas del concierto. Los asistentes son trasladados hacia espacios internos de espera y control antes de continuar con el proceso correspondiente para acceder al Estadio San Marcos.

BTS en Lima: fans llegan desde madrugada y colas se extienden por los alrededores de San Marcos. Foto: Captura de video/América

Las filas continuaron aumentando conforme avanzaban las horas, debido a la llegada progresiva de seguidores que buscan ubicarse en las áreas correspondientes a sus entradas para la primera presentación de BTS en el país.

Fans llegan con looks inspirados en BTS y Corea del Sur

Entre los asistentes se observan seguidores con prendas inspiradas en la cultura coreana y elementos vinculados directamente con BTS. Algunos llegaron con vestimentas tipo hanbok, mientras otros lucen accesorios y personajes de BT21, además de preparar luces, cánticos y otras dinámicas para acompañar la jornada.

La expectativa es todavía mayor entre quienes cuentan con accesos preferenciales, zonas VIP o beneficios asociados a sus entradas, como la posibilidad de participar en actividades previas al espectáculo, entre ellas el soundcheck y experiencias vinculadas con la compra de productos oficiales.

La magnitud de la expectativa también se refleja en la presencia de seguidores que viajaron desde otros países exclusivamente para asistir a las presentaciones de BTS en Lima. El grupo surcoreano ofrecerá conciertos en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre, convirtiendo a la capital peruana en uno de los puntos de encuentro para sus seguidores en la región.

VIDEO RECOMENDADO