BTS anunció por todo lo alto su retorno a los espectáculos con su nueva gira mundial, ‘ARIRANG World Tour’, después de casi cuatro años de pausa debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La esperada gira incluirá un escenario inmersivo de 360 grados, una propuesta que permitirá a los fans vivir los conciertos desde diferentes ángulos. Así, en el marco de su histórica llegada por primera vez al país, muchos seguidores se mantienen a la expectativa por conocer más datos sobre la vida personal del septeto surcoreano, como sus edades, fechas de nacimiento e incluso sus signos del zodiaco. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LAS EDADES DE LOS INTEGRANTES DE BTS?

Este 7, 9 y 10 de octubre, miles de fanáticos peruanos vivirán tres noches inolvidables con la llegada de BTS al Perú, donde la popular banda surcoreana se presentará por primera vez en el Estadio San Marcos como parte de su World Tour ‘ARIRANG’. Sin embargo, la fiebre por conocer más sobre estas estrellas surcoreanas no se limita a disfrutar de sus grandes éxitos, sino que también despierta el interés por conocer detalles personales de la agrupación fundada en 2013 y que alcanzó gran popularidad con el álbum “The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever”. A continuación, te presentamos las fechas de nacimiento, edades y signos del zodiaco de los siete integrantes:

Integrantes Fecha de nacimiento Edad Signo del zodiaco RM 12 de septiembre de 1994 32 Virgo Suga 9 de marzo de 1993 33 Piscis V 30 de diciembre de 1995 30 Capricornio Jungkook 1 de septiembre de 1997 29 Virgo J-Hope 18 de febrero de 1994 32 Acuario Jin 4 de diciembre de 1992 33 Sagitario Jimin 13 de octubre de 1995 30 Libra

ALCADE DE LIMA, RENZO REGGIARDO, ANUNCIA ACCIONES DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE DURANTE LOS CONCIERTOS DE BTS EN LIMA

A través de una nota de prensa, la Municipalidad de Lima informó que, en el marco de los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos, programados para el 7, 9 y 10 de octubre, dispuso una serie de medidas a favor de los asistentes. Durante una reunión con las principales representantes del fandom de la agrupación coreana y gerencias municipales, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que desplegará alrededor de 1 000 agentes en cada fecha de concierto para reforzar la seguridad, movilidad, fiscalización, atención de emergencias, limpieza y orden en los espacios públicos.

Asimismo, el burgomaestre indicó que se realizarán operativos contra el comercio ambulatorio y la venta irregular de entradas, en coordinación con Indecopi. En cuanto al transporte, señaló que se coordina con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) la implementación de medidas destinadas a facilitar el desplazamiento de los espectadores al finalizar el espectáculo. “Ya se ha coordinado con el presidente de ATU, David Hernández, para que la movilidad esté garantizada y haya transporte para las personas”, dijo Reggiardo.