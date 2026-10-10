Los siete integrantes de BTS lucieron ponchos peruanos tradicionales durante los últimos minutos de su tercer y último concierto en Lima, realizado este sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos. La agrupación surcoreana interpretó canciones como “Butter” y “Dynamite” en el tramo final del espectáculo, que marcó su despedida de los seguidores peruanos como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’.
RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook aparecieron con las prendas tradicionales durante el cierre de la presentación, en la que continuaron interactuando con el público asistente.
Entre los temas interpretados en esta parte del espectáculo estuvieron “Butter” y “Dynamite”, una de las canciones más esperadas por los seguidores de la agrupación.
El concierto de este sábado fue la tercera presentación de BTS en Lima, luego de los espectáculos realizados los días 7 y 9 de octubre en el Estadio San Marcos. Las tres fechas formaron parte de la gira mundial ‘ARIRANG’ del grupo surcoreano.
La presentación de este sábado marca el cierre de las tres fechas programadas por BTS en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’. Las dos primeras presentaciones se realizaron el miércoles y viernes, respectivamente, y registraron una gran convocatoria de seguidores.
La agrupación está integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Durante sus presentaciones en Lima, los artistas han interactuado con el público peruano en español y compartido mensajes dirigidos a sus seguidores, conocidos como ARMY.
RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook cambiaron al español para dirigirse a ARMY en San Marcos.