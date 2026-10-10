Los siete integrantes de BTS lucieron ponchos peruanos tradicionales durante los últimos minutos de su tercer y último concierto en Lima, realizado este sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos. La agrupación surcoreana interpretó canciones como “Butter” y “Dynamite” en el tramo final del espectáculo, que marcó su despedida de los seguidores peruanos como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook aparecieron con las prendas tradicionales durante el cierre de la presentación, en la que continuaron interactuando con el público asistente.

all bts members are wearing traditional peruvian ponchos 😭 I love them so much https://t.co/ASasvEjVBw — sophie (@thvchapters) October 11, 2026

Entre los temas interpretados en esta parte del espectáculo estuvieron “Butter” y “Dynamite”, una de las canciones más esperadas por los seguidores de la agrupación.

all of bts are wearing peruvian ponchos ♡ https://t.co/6AT6bDPPlY — vhope love bot (@vhopebot) October 11, 2026

El concierto de este sábado fue la tercera presentación de BTS en Lima, luego de los espectáculos realizados los días 7 y 9 de octubre en el Estadio San Marcos. Las tres fechas formaron parte de la gira mundial ‘ARIRANG’ del grupo surcoreano.

Tercera y última fecha de BTS en Lima

La presentación de este sábado marca el cierre de las tres fechas programadas por BTS en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’. Las dos primeras presentaciones se realizaron el miércoles y viernes, respectivamente, y registraron una gran convocatoria de seguidores.

La agrupación está integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Durante sus presentaciones en Lima, los artistas han interactuado con el público peruano en español y compartido mensajes dirigidos a sus seguidores, conocidos como ARMY.