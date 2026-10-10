Los siete integrantes de BTS sorprenden al usar ponchos peruanos en su último concierto. (Foto: Captura de X / @vhopebot)
Los siete integrantes de BTS sorprenden al usar ponchos peruanos en su último concierto. (Foto: Captura de X / @vhopebot)
Por Redacción EC

Los siete integrantes de BTS lucieron ponchos peruanos tradicionales durante los últimos minutos de su tercer y último concierto en Lima, realizado este sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos. La agrupación surcoreana interpretó canciones como “Butter” y “Dynamite” en el tramo final del espectáculo, que marcó su despedida de los seguidores peruanos como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’.

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