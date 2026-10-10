Policía cerca el ingreso a las colas para la tercera y última fecha de BTS en el Estadio San Marcos. (TVPerú)
Policía cerca el ingreso a las colas para la tercera y última fecha de BTS en el Estadio San Marcos. (TVPerú)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú cercó esta mañana las colas de ingreso al Estadio San Marcos para la tercera y última presentación de la agrupación BTS. Los agentes del orden restringieron el paso peatonal en las filas exteriores tras registrar conatos de desorden en los alrededores poco antes de las 8 a.m.

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