La Policía Nacional del Perú cercó esta mañana las colas de ingreso al Estadio San Marcos para la tercera y última presentación de la agrupación BTS. Los agentes del orden restringieron el paso peatonal en las filas exteriores tras registrar conatos de desorden en los alrededores poco antes de las 8 a.m.

La institución policial instaló vallas metálicas continuas para ordenar a los miles de asistentes en una sola fila frente a las puertas del campus universitario. Esta medida impidió la aglomeración de transeúntes sin boleto en las vías reservadas para la circulación.

Las autoridades ejecutaron estas acciones de control ante denuncias sobre personas no identificadas que ofrecieron puestos en las filas a cambio de cobros irregulares para ingresar a la última fecha de BTS. Asimismo, se detectaron intentos de reventa de entradas falsificadas en las bermas adyacentes de la avenida Universitaria.

Policía cerca el ingreso a las colas para la tercera y última fecha de BTS en el Estadio San Marcos. (TVPerú)

Policía cerca el ingreso a las colas para la tercera y última fecha de BTS en el Estadio San Marcos. (TVPerú)

Los efectivos policiales permitieron únicamente la permanencia de usuarios con boletos válidos dentro de los perímetros enrejados de seguridad. La medida apartó de las inmediaciones a personas particulares, curiosos y comerciantes informales que ocuparon la vía pública desde la madrugada.

La rigurosa restricción alcanzó a los padres de familia que acompañaron a sus hijos menores de edad hasta las puertas del recinto deportivo. Los custodios mantuvieron libres las aceras de acceso y vigilaron la disciplina de los fanáticos durante toda la mañana.

El plan de control estableció un cerco estricto que no rigió durante las dos jornadas anteriores del espectáculo musical de BTS en Lima. El contingente policial reforzó los patrullajes preventivos en las avenidas Óscar Benavides y Germán Amézaga para garantizar la tranquilidad de los vecinos.

Los primeros dos conciertos de BTS en el Estadio San Marcos

Las dos primeras presentaciones oficiales de BTS en el Estadio San Marcos se desarrollaron los días 7 y 9 de octubre. Ambos espectáculos convocaron a más de 50 mil espectadores en cada fecha como parte de la gira mundial Arirang.

Los recitales previos en la capital iniciaron a las 8:00 p.m. con un despliegue técnico sobre el escenario principal del coloso universitario. Aquellas funciones concluyeron sin las severas restricciones en las filas que la policía aplicó este sábado para el cierre de la visita de la banda.