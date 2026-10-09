La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), habilitará servicios especiales de transporte público este viernes 9 y sábado 10 de octubre para facilitar el retorno de los asistentes a los dos últimos conciertos de BTS en el Estadio Monumental de San Marcos.

La entidad informó que dispuso puntos estratégicos de embarque en los alrededores del recinto universitario para trasladar a los fanáticos hacia distintos distritos de Lima y el Callao. La medida contempla servicios con dirección a Lima Sur, Lima Norte, Lima Este y la provincia constitucional.

💜🚌 ¡𝗔𝗥𝗠𝗬, 𝗮𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗮𝘆 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼! Actualizamos las rutas y puntos de embarque de los buses que facilitarán tu salida del Estadio San Marcos.🎶 📍 Identifica tu ruta. 💰 Tarifas desde S/5. https://t.co/yFU6duMNn6 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 9, 2026

Para los usuarios que se dirijan hacia Lima Sur, incluidos los distritos de Pueblo Libre, Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, los buses partirán desde el cruce de las avenidas Universitaria y Mariano Cornejo, frente a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). A esta oferta se sumarán unidades del Corredor Rojo que circularán por la avenida La Marina con dirección a Ate.

En tanto, los asistentes que necesiten trasladarse hacia Lima Norte, como San Martín de Porres, Los Olivos y Comas, podrán abordar las unidades en la avenida Ramón Herrera. Para quienes se dirijan hacia Lima Este, incluidos San Juan de Lurigancho y el Cercado de Lima, el punto de embarque estará ubicado en la avenida Óscar R. Benavides.

Por su parte, los vehículos con dirección al Callao operarán en la intersección de las avenidas Óscar R. Benavides y Enrique Meiggs.

Servicio nocturno del Metropolitano

Los asistentes también podrán utilizar el servicio nocturno Lechucero del Metropolitano, que opera los viernes y sábados entre las 11:30 p. m. y las 4 a. m., con el objetivo de facilitar los desplazamientos durante la noche.

𝐄𝐥 𝐋𝐞𝐜𝐡𝐮𝐜𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐝𝐫𝐮𝐠𝐚𝐝𝐚 🦉 🚍 Este servicio nocturno del Metropolitano atiende los viernes y sábados, de 11:30 p. m. a 4:00 a. m., para facilitar el retorno de quienes se movilizan a altas horas de la noche. https://t.co/pXt2ttmoCx — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 9, 2026

La ATU desplegará orientadores y fiscalizadores en los alrededores del Estadio San Marcos para guiar a los usuarios hacia los paraderos señalizados. Asimismo, recomendó identificar previamente los puntos de salida, planificar el retorno y evitar abordar vehículos de transporte informal.

Según la entidad, el plan operativo implementado durante el primer concierto de BTS, realizado el martes 7 de octubre, permitió trasladar a más de 15.000 personas.