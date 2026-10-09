ATU desplegará transporte especial tras las últimas fechas de BTS en el Estadio San Marcos. (Foto: ATU)
ATU desplegará transporte especial tras las últimas fechas de BTS en el Estadio San Marcos. (Foto: ATU)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), habilitará servicios especiales de transporte público este viernes 9 y sábado 10 de octubre para facilitar el retorno de los asistentes a los dos últimos conciertos de BTS en el Estadio Monumental de San Marcos.

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