Los asistentes a los conciertos de BTS tendrán una alternativa adicional para retornar a sus hogares. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), ampliará hasta la medianoche la atención de los servicios B y C del Metropolitano para facilitar los desplazamientos hacia Lima Norte y Lima Sur.

Este miércoles 7 de octubre, los servicios B y C funcionarán hasta la medianoche. El servicio B permitirá continuar el viaje hacia Lima Norte, mientras que el servicio C facilitará los desplazamientos hacia Lima Sur.

🚨 #ATUInforma | El servicio #AeroDirecto Centro modificará temporalmente su recorrido los días 7, 9 y 10 de octubre, debido al plan de desvío vehicular implementado por la Municipalidad de Lima en los alrededores del Estadio San Marcos. https://t.co/3wy0eC0DxY — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 7, 2026

Los asistentes también podrán utilizar el Metropolitano como parte de su recorrido de retorno, conectando desde la estación Dos de Mayo con las rutas de transporte público que circulan por la avenida Óscar R. Benavides (Colonial), una de las principales vías de acceso y salida del Estadio San Marcos.

La ampliación también se aplicará durante los conciertos del viernes 9 y sábado 10 de octubre. En ambas fechas, los servicios funcionarán hasta la medianoche en sus estaciones habituales. Después de ese horario continuará disponible el servicio Lechucero, que mantendrá la atención en sus paradas establecidas.

Como parte del operativo especial, la ATU dispondrá de alrededor de 200 buses a la salida de cada concierto. De este total, 180 unidades corresponden a 17 empresas de transporte regular autorizado, que estarán ubicadas en puntos estratégicos de los alrededores del Estadio San Marcos.

Estas unidades cubrirán rutas hacia Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y el Callao, con el objetivo de facilitar el traslado de los asistentes y sus familiares después de los espectáculos.

A esta oferta se sumarán 25 buses del Corredor Rojo, que estarán disponibles a la salida de los conciertos para facilitar el desplazamiento hacia San Miguel, San Isidro, Ate y otros puntos comprendidos en su recorrido.

💜 ARMY, hagamos que el regreso también sea parte de una buena experiencia. Al finalizar el concierto, recuerda avanzar con calma, respetar la fila y evitar empujar en los paraderos y buses. Así todos viajamos de forma más segura y ordenada. https://t.co/Ew7edIGPaT — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 7, 2026

Asimismo, personal de orientación, fiscalización y operación de la ATU será desplegado en los puntos de embarque. Los trabajadores brindarán indicaciones a los asistentes para que puedan identificar las unidades disponibles de acuerdo con su destino y contribuirán con el desarrollo del operativo de transporte.