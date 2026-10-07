ATU amplía horario del Metropolitano por conciertos de BTS y dispondrá de unos 200 buses. (Foto: Andina)
ATU amplía horario del Metropolitano por conciertos de BTS y dispondrá de unos 200 buses. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Los asistentes a los conciertos de BTS tendrán una alternativa adicional para retornar a sus hogares. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), ampliará hasta la medianoche la atención de los servicios B y C del Metropolitano para facilitar los desplazamientos hacia Lima Norte y Lima Sur.

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